독일 광학 기업 자이스와 협력…2029년 목표

[헤럴드경제=박혜원 기자] LG화학이 세계 최초로 포토폴리머 필름이 적용된 차세대 디스플레이 상용화에 나선다.

30일 LG화학은 여의도 트윈타워에서 독일 광학 기업 자이스와 차량용 HWD(홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이) 핵심 소재인 포토폴리머 필름 사업 협력 계약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 슈테판 회퍼 자이스 마이크로옵틱스 사업개발 총괄, 빅토르 슈츠 파트너십 전략 총괄 등이 참석했다.

HWD는 운전자 시야 전체를 활용해 넓은 시야각과 몰입감을 제공하는 기술이다. LG화학이 자이스에 포토폴리머 필름을 공급하면 자이스는 홀로그래픽 광학 소자(HOE)를 만들어 HWD를 구현한다. 포트폴리머 필름이 적용된 HWD 상용화는 세계 첫 사례로, 양사는 2029년 완성차 OEM 공급을 목표로 하고 있다.

LG화학은 실록산계(실리콘과 산소로 이루어진 고분자 화합물) 포토폴리머 필름을 독자적으로 개발해 관련 특허 150여건을 보유하고 있다. 포토폴리머 필름은 HWD에서 영상을 구현하는 소재다. 복잡한 광학 경로를 간소화하면서도 대면적 구현과 높은 밝기를 동시에 실현할 수 있다. 이외에도 AR HUD, 홀로그래픽 카메라 등 고해상도 광학 소자 분야에도 적용 가능해 우주항공용 디스플레이로도 수요가 늘어날 전망이다.

슈테판 회퍼 자이스 사업개발 총괄은 “이번 LG화학과의 협력으로 자동차 및 다양한 산업 분야에 고품질 광학 솔루션을 제공할 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 혁신적인 기술 개발과 지속 가능한 공급망 구축할 것”이라고 말했다.

신학철 LG화학 부회장은 “자이스와의 협력은 단순한 소재 공급을 넘어 광학 기술 기반의 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장을 선도하기 위한 전략적 파트너십”이라며 “LG화학은 차별화된 광학 소재 기술로 미래 모빌리티 산업의 디스플레이 혁신을 주도할 것”이라고 말했다.