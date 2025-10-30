[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 지난 28일 대학 동산관 대회의실에서 영남공업고와 협약형 특성화고등학교 운영 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 이번 협약에 따라 학교의 미션과 비전, 산학 융합 교육 계획 그리고 학생이 취업-성장-정주를 기반으로 지역인재로 성장할 수 있도록 하는 지원 계획 등 교육 플랜 구축, 교육 플랜 이행을 위한 지속 가능한 거버넌스 마련. 성과 관리 및 협약 이행 담보 방안 마련 등에 나선다.

송우용 교장은 “이번 협약은 대학과 특성화고가 함께 지역 산업의 미래를 이끌 핵심 인재를 양성하기 위한 의미 있는 출발점”이라며 “계명문화대의 직업교육 노하우와 현장 중심 교육 인프라를 적극 활용해 지역사회에 기여하는 교육 모델을 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.

박승호 계명문화대 총장은 “실무형 인재 양성이 그 어느 때보다 중요한 시점에 영남공업고등학교와 협력하게 되어 매우 뜻깊다”며 “학생들이 지역 산업 현장에 바로 투입될 수 있는 실무 역량을 기를 수 있도록 대학 차원에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.