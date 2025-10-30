-데뷔 첫 힙합 장르 도전에 버스킹까지 ‘팬들 위한 특별한 선물’

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]피프티피프티가 컴백을 앞두고 특별한 자리를 통해 팬들을 만난다.

걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 내달 2일 오후 5시 서울 강남에 위치한 스타필드 코엑스 라이브 플라자에서 버스킹을 연다.

피프티피프티는 오는 11월 4일 발매되는 컴백 신보 ‘투 머치 파트 원(Too Much Part 1.)’ 공개 이틀 전인 2일 버스킹을 열고, 신곡을 포함한 다양한 곡들의 라이브 무대를 선보일 예정이다.

데뷔 후 첫 버스킹을 열게 된 피프티피프티는 팬들 뿐만 아니라 대중들에게 많은 사랑을 받았던 곡들로 버스킹 무대를 꾸밀 계획이며, 신곡 선공개로 컴백에 대한 기대감까지 더할 계획이다.

특히 피프티피프티는 평소 뛰어난 라이브 실력을 인정받아 온 그룹인 만큼 이들의 라이브를 가까이서 감상할 수 있는 버스킹 소식에 많은 팬들의 관심이 모아지고 있다.

피프티피프티는 피프티피프티만의 이지 리스닝 감성을 담은 컴백 타이틀곡 ‘가위바위보(Eeny meeny miny moe)’를 통해 이제는 하나의 장르로 자리 잡은 ‘피프티팝’의 매력을 리스너들에게 확실히 각인시키겠다는 각오다.

피프티피프티만의 매력으로 가득 채운 세 번째 디지털 싱글 ‘투 머치 파트 원(Too Much Part 1.)’은 내달 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.