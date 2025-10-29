시의원들, 시민을 직접 만나 민원 상담도 진행

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시의회는 29일 도시철도 사상역 역사 일대에서 공익캠페인 ‘배려’와 ‘찾아가는 현장소통’ 제2회 행사를 통합 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 부산정책협의회 제2차 회의에서 제안된 생활밀착형 공익활동 추진 의견을 바탕으로 마련됐다. 특히 안성민 의장이 “시민이 체감할 수 있는 공익캠페인으로 확대하자”고 제안하면서, 시의회 차원의 통합 공익캠페인으로 발전하게 됐다.

‘우리 사회의 많은 갈등과 불편은 작은 배려가 부족해서 생겨납니다’라는 슬로건 아래 진행된 이번 캠페인에서는 교통·안전·타인·장애인 등에 대한 배려문화를 확산하는 데 목적을 두고 진행됐다.

이날 현장에는 시의원과 의회사무처 직원들이 함께 참여해 시민들에게 홍보 피켓과 어깨띠, 안내 리플릿을 나눠주며 ▷문 앞 비켜서기 ▷먼저 내리고 타기 ▷전동킥보드 제자리 두기 ▷장애인 전용주차구역 비워두기 등 생활 속 실천할 수 있는 배려 행동들을 소개했다.

안성민 부산시의회 의장은 “의회가 주도하는 공익캠페인이 시민의 일상 속 실천으로 이어지길 바란다”며 “앞으로도 시민의 목소리를 가까이에서 듣는 현장 중심 의정활동을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.

부산시의회는 이번 행사를 시작으로 상임위원회별 자체 주제에 맞춘 ‘배려’ 캠페인을 연말까지 자율적으로 이어갈 계획이다.