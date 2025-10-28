광주대, 한국광주중국학교와 업무협약 체결

중국 동포 2·3세 한국어 및 한국문화 교육 협력

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진)는 지난 27일 한국광주중국학교(이사장 마옥춘, 교장 양제위)와 업무협약(MOU)을 체결하고, 화교 학생 및 중국 동포 2·3세를 위한 한국어 및 한국문화 교육 협력을 본격 추진하기로 했다.

이번 협약식에는 광주대학교 국제협력처 이기표 처장, AI앙트십대학 박일우 학장, 한국어교육과 김윤희 학과장이 참석했으며, 한국광주중국학교에서는 마옥춘 이사장과 양제위 교장이 대표로 자리했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▷화교 학생 대상 한국어 및 한국문화 교육과정 공동 운영 ▷광주대학교 진학 연계 및 입학 설명회 제공 ▷한·중 청소년 대상 문화교류 프로그램 공동 개최 ▷교원 간 교육 협력 및 세미나 추진 ▷언어·문화·교육 분야 공동 연구 및 콘텐츠 개발 ▷교육 자료 및 정보 교류 등의 과제를 공동으로 추진할 계획이다.

이기표 국제협력처장은 “이번 협약은 다양한 문화적 배경을 가진 학생들이 서로를 이해하고 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 유학생들이 지역사회에 안정적으로 적응하고 미래를 준비할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

마옥춘 이사장은 “이번 협약은 학생들에게 더욱 폭넓은 교육 기회를 제공하고, 한중 간 문화 이해를 증진하는 소중한 계기가 될 것”이라며, “지속적인 협력을 통해 양교가 함께 성장하고 발전해 나가길 바란다”라고 말했다.

양 기관은 이번 협약을 기반으로 단계별 협력 과제를 구체화해 정기적인 교류와 실질적인 협력을 이어갈 방침이다.