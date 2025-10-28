지방자치 제도 변천사, 사례 소개

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부 국가기록원은 29일 ‘지방자치의 날’을 맞아 전면 개편한 지방자치 기록콘텐츠를 선보인다고 28일 밝혔다.

민선 지방자치 30주년을 기념해 추진된 이번 개편은 누구나 지방자치 제도의 변천 과정과 구체적인 사례를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 관련 기록물을 추가 발굴해 콘텐츠의 깊이를 더하고 지도와 연표 등 시각 자료를 적극 활용했다.

특히, 그간 주목받지 못했던 지방자치 제도 관련 소장 기록물을 새로 발굴·정리하고, 유관기관에서 보유한 기록물도 함께 수록해 지방자치 제도의 발전과 현황을 종합적으로 조망할 수 있도록 했다.

‘지방자치 이야기’로 새롭게 개편된 기록콘텐츠들은 지방자치 제도의 역사와 정책 사례를 통합적으로 살펴볼 수 있도록 ▷지방자치 발전사 ▷함께하는 지방자치 ▷로컬 아카이브로 나눠 구성됐다.

‘지방자치 발전사’에서는 헌법과 지방자치법의 제정·개정 과정을 돌아보고, 각종 법령의 개정에 이어 지방자치 제도가 어떻게 발전했는지 소개한다.

‘함께하는 지방자치’에서는 중앙정부와 지방정부가 각자의 자리에서 수행한 우수 정책 사례를 소개한다. 서울특별시 대중교통체계 개편(2004), 경상남도 응급의료 종합컨트롤타워 구축 계획(2022) 등을 만나볼 수 있다.

‘로컬 아카이브’에서는 기록관리의 지방자치를 실현하는 지방기록물관리기관에 대해 조명한다.

지방기록물관리기관은 각 광역시·도가 소관 기록물을 영구적으로 보존·관리하기 위해 설치·운영하는 기관으로, 서울기록원과 경상남도기록원에서 기관의 설립 연혁과 주요 기록물 등을 제공했다.

행안부는 오는 11월 19일 울산 전시컨벤션센터에서 개최되는 ‘지방시대 엑스포’에서 지방자치 기록콘텐츠를 전시하고 다음 30년을 향한 지방자치 비전을 제시할 계획이다.

이용철 행안부 국가기록원장은 “이번 콘텐츠 개편을 통해 자치의 역사와 의미를 쉽게 이해하고, 그간 지방정부의 노력과 지방자치 발전 과정을 함께 돌아볼 수 있기를 바란다”라며 “앞으로도 국민 누구나 다양한 주제의 기록물을 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.