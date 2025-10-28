[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기신용보증재단(이사장 시석중)은 신용보증을 통한 자금 지원뿐만 아니라, 도내 소상공인의 지속가능한 성장과 역량 강화를 위해 앞장서고 있다.

경기신보는 28일 본점 3층 강당에서 ㎡경기도 소상공인 역량 강화를 위한 원데이 성공클래스 – 온라인마케팅 전략교육(2차)’를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

경기신보는 현장에서 바로 활용할 수 있는 온라인 홍보 전략을 다루는 실습 중심 교육인 성공클래스를 상반기에도 개최해 좋은 평가를 받았다. 이에 더 많은 소상공인에게 교육 혜택을 제공하고자 금번 행사를 추가로 개최했다.

김동연 경기도지사는 “현장에 답이 있다”는 철학 아래, ‘달달버스’를 통해 도민과 소상공인의 현장을 직접 찾아가며 생생한 목소리를 듣고 현장의 의견을 반영해 도민이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속적으로 추진하고 있다.

경기신보는 이러한 도지사 도정 철학에 발맞춰 현장의 의견을 적극 반영하고, 소상공인의 질적 성장과 자생력 강화를 위한 지원 정책을 펼치고 있다. 그 일환으로 추진된 성공클래스는 소상공인이 가장 필요로 하는 온라인마케팅에 대한 맞춤형 교육이다. 앞으로도 경기신보는 현장의 수요를 반영한 교육 프로그램을 정기적으로 운영해 도내 소상공인과 중소기업의 지속적인 성장을 체계적으로 뒷받침할 계획이다.

이번 성공클래스는 SNS 콘텐츠 활용과 검색 노출도 향상 등 온라인마케팅 실무 교육 프로그램으로 운영됐으며, 도내 소상공인과 예비 창업자 100여명이 참여했다. 교육은 지자체·유관 기관·금융기관 등에서 소상공인 대상 강의 경력을 풍부하게 쌓은 김태호 강사(경기테크노파크 기술사업화팀, 네이버 블로그 활동명 ‘깜자선생’)가 이끌었다. 1부에서는 ‘네이버 스마트 플레이스 홍보마케팅 전략’을 주제로 ▷네이버 스마트스토어 & 스마트플레이스 등록하기 ▷고객이 찾아오는 대표 키워드 만들기 ▷네이버 예약 서비스 등록 및 플레이스 연동하기 ▷우리매장 스마트콜 단골손님 고객 만들기 전략 등 실무 중심 강연으로 구성됐다.

이어진 2부에서는 ‘네이버 쇼핑커넥트 & 블로그 마케팅’을 주제로 ▷네이버 쇼핑커넥트 마케팅 시장 현황 ▷네이버 쇼핑커넥트 크리에이터 가입 및 시작하기 ▷블로그 상위노출 운영 최적화 포스팅 방법 실습 ▷생성형 AI 활용 블로그 포스팅 방법 실습 등 참가자 참여형으로 구성된 실전 교육이 진행됐다. 참가자들은 직접 홍보 전략을 실행해보며 배운 내용을 현장에서 바로 적용하는 시간을 가졌고, 높은 호응을 보였다.

한 참가자는 “온라인마케팅 교육의 필요성을 절실히 느끼던 중, 경기신보가 현장의 의견을 반영해 교육 기회를 마련해 주어서 감사하다”며, “교육 내용이 실용적이고 구체적이어서 실제 사업 운영에 바로 적용할 수 있어 큰 도움이 됐다”고 말했다.

시석중 이사장은 “온라인마케팅의 중요성이 날로 커지는 만큼, 소상공인이 필요로 하는 실질적 지원을 강화하고자 이번 교육을 마련했다”며, “앞으로도 경기신보는 단순한 금융지원에 그치지 않고, 도내 소상공인의 경쟁력 제고에 앞장서는 종합 지원 기관으로서의 역할을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.