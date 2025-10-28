전략적 업무 협약 체결 ‘아틀란 트럭’ 안전운전 점수 기반 혜택확장

[헤럴드경제=김성우 기자] 맵퍼스와 현대커머셜은 지난 14일 화물차 운전자 대상 디지털 물류·금융 서비스 고도화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

업무협약식에는 김명준 맵퍼스 대표와 김재완 현대커머셜 산업금융본부장이 자리했다. 양사는 이번 협약을 바탕으로 업계 최대 규모의 화물차 내비게이션 앱 ‘아틀란 트럭(회원 약 20만 명)’과 상용차 특화 금융 앱 ‘고트럭(회원 약 20만 명)’을 연동해 화물차 운전자의 배차 편의성과 운행 효율성을 높이는 다양한 협력 사업을 추진한다.

특히 이번 협업은 두 플랫폼의 시너지를 통해 화물차 운전자에게 업무 효율성과 금융 혜택을 동시에 제공하는 기반을 마련했다. 맵퍼스는 자사의 내비게이션 기술을 고트럭 앱과 연동하여 운전자가 배차된 화물의 실주행 거리 및 예상 소요시간을 파악할 수 있도록 지원하고 상차지·하차지 길안내 기능을 통해 운행의 정확성과 효율을 향상시킬 예정이다.

또한 아틀란 트럭의 안전운전 점수를 기반으로 한 혜택 개발도 공동 추진한다. 일정 수준 이상의 안전운전 점수를 기록한 운전자에게 실질적인 혜택을 제공함과 동시에 안전운전 문화를 확산시키겠다는 취지다. 이외에도 양사는 운전자별 누적 주행거리, 업무일수, 운전 습관 등 데이터를 활용한 맞춤형 서비스를 개발하는 등 지속적인 협력 관계를 이어갈 계획이다.

김명준 맵퍼스 대표는 “이번 협업은 양사의 플랫폼 간 시너지로 화물차 운전자의 일상에 실질적인 가치를 더할 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 맵퍼스가 오랫동안 축적해온 화물차 주행 데이터와 기술력을 바탕으로 화물차 운전자의 업무 효율과 생활 편의를 높이는 디지털 혁신을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편, 맵퍼스가 운영하는 아틀란 트럭은 화물차 운전자를 위한 전문 내비게이션 기반 서비스 플랫폼으로 2025년 10월 기준 회원 수 약 20만 명, 누적 길안내 3천만 건 이상을 기록하며 국내 화물 운송 시장에서 가장 활발히 성장 중인 디지털 서비스 중 하나로 자리잡고 있다.

현대커머셜이 운영하는 고트럭은 2020년 출시 이후 누적 다운로드 60만 건, 회원 수 20만 명을 돌파한 국내 대표 상용차 운전자 전용 금융 플랫폼이다. 고트럭은 업계 최초로 상용차 금융 서비스의 전 과정을 앱에서 처리할 수 있도록 지원하며 상용차 운전자의 금융과 물류 업무를 모두 아우르는 종합 디지털 플랫폼으로 고도화해 나가고 있다.