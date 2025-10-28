내년 4월 28일까지…숙성도 제주 본점·중문점 팝업도

[헤럴드경제=강승연 기자] 오뚜기는 제주 대표 숙성 흑돼지 브랜드 ‘숙성도’와 함께 특별한 협업을 선보인다고 28일 밝혔다.

협업은 28일부터 내년 4월 28일까지 계속된다. 제주를 찾는 국내외 관광객에게 신선하고 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위한 한정 컬래버레이션이다.

숙성도 제주 본점·중문점 2곳에서 오뚜기 라면&제주식 멜젓소스 주제로 팝업스토어 전시를 한다. 숙성도 전 매장에서는 협업 메뉴 3종을 선보인다. 협업 메뉴는 ‘진라면 나폴리탄’, ‘제주 멜젓소스 덮밥’, ‘흑돼지 짜슐랭’ 3종이다.

‘진라면 나폴리탄’은 진라면의 깊은 감칠맛에 토마토의 산미와 풍미를 더한 메뉴다. ‘제주 멜젓소스 덮밥’은 제주산 멜젓의 짭조름한 풍미를 살려 라면·밥 어디에나 어울린다. ‘흑돼지 짜슐랭’은 숙성 흑돼지의 육즙과 불맛을 살린 특제 소스가 특징이다.

오뚜기 관계자는 “현장에서 직접 제품을 맛보고 체험할 기회를 넓혀 오뚜기 라면의 새로운 매력을 전달하겠다”고 말했다.