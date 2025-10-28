동반위와 ‘협력기업 생태계 강화 협약’ 복지포인트 도입·온라인 교육 무상지원

[헤럴드경제=유재훈 기자]KCC(대표 정재훈) 협력사와 동반성장을 위한 상생협력 프로그램에 3년간 183억원을 지원한다.

KCC와 동반성장위원회(위원장 이달곤)는 28일 대중소기업 양극화 해소를 위한 ‘협력기업 생태계 강화 협약’을 체결했다. 이번 협약은 2022년 첫 체결 후 3년 기간 만료에 따라 진행된 재협약이다. KCC는 향후 3년간 ‘납품대금 제대로 주기 3원칙’ 준수를 포함해 다양한 대중소기업 상생협력 프로그램을 운영할 예정이다.

KCC는 이번 협약을 통해 협력 중소기업의 복지와 기술경쟁력, 금융지원 등을 포함한 상생협력 프로그램을 운영한다. 지원 자금규모는 기존 157억 원에서 26억 원을 늘린 총 183억 원 규모로 확대했다. 협력사 임직원의 근로 의욕과 삶의 질 향상을 위한 복지 프로그램도 강화했다.

내일채움공제 지원, 우수 직원 격려금 지급, 스포츠 경기 관람 티켓 및 휴양시설 지원 제도에 더해, 올해는 ‘복지포인트 제도’가 새롭게 도입됐다. 또 협력사 임직원에게 KCC 임직원 전용 쇼핑몰을 개방하고, 직무·ESG·어학 등 온라인 교육 과정을 무상으로 지원하기로 했다.

KCC는 이와 함께 협력사 기술 경쟁력과 경영 안정성을 위해 다양한 실질 지원책을 운영한다. 기술 유출 방지를 위한 교육과 기술자료 임치 수수료 지원은 물론, 협력기업과의 R&D를 통해 공동기술 개발을 지원한다. 또한 유휴 생산설비 및 연구 장비를 무상으로 임대해 중소기업 설비 투자 부담을 줄인다.

현장 의견이 반영된 신규 프로그램도 추가했다. 협력사의 판로 확대와 브랜드 경쟁력 제고를 위한 홍보 콘텐츠 제작, 인증시험 비용, 안전설비 투자비를 지원한다. 협력사의 금융 부담 완화를 위해 기술개발, 운전 자금 등 운영에 필요한 비용을 무이자 직접 대출로 제공해, 협력사가 경영에 필요한 자금을 안정적으로 확보할 수 있도록 도울 계획이다.

KCC 관계자는 “이번 재협약은 상생 프로그램을 꾸준히 발전시켜 나가기 위한 과정으로, 복지, 기술, 금융 등 협력 중소기업이 실질적으로 체감할 수 있는 지원을 지속적으로 이어가겠다. 앞으로도 협력 중소기업과 함께 성장할 수 있는 상생 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이달곤 동반성장위원장은 “경기 불확실성이 높은 상황에서도 KCC가 상생협력 프로그램 규모를 확대해 준 것에 깊이 감사드린다”며 “이번 협약이 상징적 선언에 그치지 않고, 협력기업이 체감할 수 있는 실질적 변화로 이끌기 위해 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.