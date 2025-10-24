이수일 부회장·안종선 대표와 3시간 회동 테네시 타이어공장 2조 증설 프로젝트 점검 류진 한경협 회장·이석희 SK온 CEO도 만나 관세 장벽 속 국내 기업과 협력 강화 움직임

6년 만의 방한 일정을 소화 중인 빌 리 테네시 주지사가 24일 경기 성남시 판교에 위치한 한국앤컴퍼니그룹 테크노플렉스 사옥을 찾았다.

한국앤컴퍼니그룹의 미국 사업 현안을 논의하고, 추가 투자를 이끌어내기 위한 방문으로 풀이된다. 리 주지사는 류진 한국경제인협회 회장을 비롯해 국내 기업 주요 관계자와 잇따라 만나 다양한 현안에 대해 논의했다.

24일 테네시주 관계자와 수출업계에 따르면 리 주지사는 이날 테크노플렉스 사옥을 방문해 이수일 한온시스템 대표이사(부회장), 안종선 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어) 대표이사와 회동했다. 이 부회장은 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 최측근으로, 현재 그룹의 넘버 2인 동시에 한온시스템의 경영을 맡고 있다.

한 수출업계 관계자는 “한국앤컴퍼니가 테네시주에 현지 공장을 설립해 오랜 기간 사업을 이어오며 주정부와 긴밀한 관계를 유지해왔다”며 “이번 방한에서도 한국앤컴퍼니와의 회동이 주요 일정으로 포함된 것으로 보인다”고 전했다.

현재 한국타이어는 글로벌 매출의 상당 부분을 북미 시장에서 거두고 있다. 한국타이어가 테네시주 내슈빌에서 북서쪽으로 약 70㎞ 떨어진 클라크스빌에 2017년 완공한 테네시 공장은 미국 시장에서 핵심 거점 역할을 해왔다.

기존 타이어 생산량은 연간 550만본(본=타이어 세는 단위) 수준이었으나, 현재 2026년 완공을 목표로 약 15억7500만달러(약 2조1000억원)를 투입한 증설 프로젝트가 진행 중이다. 이를 통해 생산량은 연간 1200만개 수준으로 늘어난다. 기존에는 승용차와 경트럭용 타이어만 생산했지만, 증설 후에는 트럭 및 버스용 타이어 생산라인까지 확장된다. 이를 통해 미국 시장에서 수요가 높은 고인치 타이어 대응력도 강화될 전망이다.

해당 투자는 2022년 일찌감치 시작돼 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 공세에도 선제적으로 대응할 수 있었다는 평가다. 한국타이어는 올해 초에도 미국 법인 한국타이어아메리카에 1439억6000만원을 추가 출자하며 현지 대응력을 강화하고 있다.

이 부회장이 경영 전반을 총괄하는 한온시스템 역시 1억7000만달러(약 2200억원)를 투입해 테네시주에 미국 내 네 번째 공장을 건설 중이다. 해당 공장은 전기차용 열관리 시스템을 생산할 예정이다.

테네시주 입장에서는 이번 투자를 통해 지역 내 신규 일자리를 창출하는 효과를 기대할 수 있다. 이번 회동에서도 이런 투자 내용과 향후 협력 방향이 폭넓게 논의된 것으로 보인다. 최근 트럼프 대통령의 관세 장벽 정책이 본격화한 상황에서, 양측이 신규 시설 건설이나 추가 증설 등에 대한 협의를 진행할 가능성도 배제할 수 없다.

한국앤컴퍼니그룹 입장에서도 테네시주는 전략적 생산 거점으로서 매력적이다. 인근 8개주(켄터키·버지니아·노스캐롤라이나·조지아·앨라배마·미시시피·아칸소·미주리)와 접해 있어 미국 전역으로 물류를 운송하기에 최적화된 교통 요충지로 평가받는다.

미국 투자에 정통한 한 업계 관계자는 “트럼프 대통령 집권 이후 국내 기업의 미국 투자가 사실상 필수가 된 상황에서, 각 주정부는 신규 투자를 유치하기 위해 치열하게 경쟁하고 있다”며 “리 주지사 역시 이번 회동에서 기존 투자에 대한 감사를 표하는 한편, 한국타이어의 추가 투자를 이끌어내기 위해 적극적으로 나설 것”이라고 내다봤다.

한편 리 주지사도 이번 방한 일정에 맞춰서 테네시주에 생산거점을 두고 있는 국내 주요 기업 최고경영진과 잇따라 회동을 갖는 분주한 행보에 나서고 있다. 리 주지사는 23일 스튜어트 맥코터 테네시주 경제개발부 장관과 동석한 가운데 서울 종로구 SK서린빌딩을 찾아 이석희 SK온 최고경영자(CEO)를 비롯한 주요 임원진과 면담을 가졌다.

SK온과 포드의 합작법인인 블루오벌SK는 테네시주에 연간 45기가와트시(GWh) 규모의 배터리 공장을 건설 중인데, 이는 70킬로와트시(㎾h) 용량 배터리 기준으로 약 60만대 전기차에 탑재할 수 있는 규모다.

또 리 주지사는 신학철 LG화학 부회장과 김동명 LG에너지솔루션 사장을 비롯해 LG전자와 효성중공업 관계자 등 테네시주에 투자한 주요 기업들을 만나 관세 장벽 속 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

리 주지사는 24일 오전 그랜드 하얏트 서울에서 열린 한국경제인협회 주최 조찬 간담회에 참석해 류진 회장과 만남을 가졌다.

이 자리에는 포스코, CJ, LS, 두산, 효성, 동원 등 국내 6개사의 기업 관계자가 동석해 한국과 테네시주 경제협력 방안을 논의하고 한국의 투자 성과 확인 및 향후 투자 기회를 함께 모색하는 시간을 가졌다. 류 회장은 간담회에서 대미 투자를 하고 있는 국내 기업들의 애로사항 등 경제계의 의견을 리 주지사 측에 전달했다. 김성우·박지영 기자