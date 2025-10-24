20일 토허제 시행 직전까지 막차 수요 집중돼 분당 56건 중 신고가 25건…과천 21건 중 9건 “신고가 거래는 규제로 인한 수요 당김 효과”

[헤럴드경제=신혜원 기자] #. 경기 성남시 분당구 판교동 ‘판교원마을11단지현대힐스테이트’ 118㎡(이하 전용면적)는 10·15 주택시장 안정화 대책이 발표된 지난 15일 19억1000만원에 거래되며 신고가를 경신했다. 불과 한 달 전인 9월 22일 같은 타입이 17억8000만원에 매매계약을 체결했는데 1억원이 넘게 오른 것이다.

#. 경기 과천시 별양동 ‘과천자이’ 84㎡는 지난 18일 25억8000만원에 팔려 최고가를 갈아치웠다. 같은 동 비슷한 층 매물이 올 7월 23억8000만원에 거래된 것과 비교하면 석 달 새 2억원 올랐다.

‘10·15 주택시장 안정화 대책’이 발표된 직후부터 토지거래허가제(토허제)가 적용되기 하루 전인 지난 19일까지 서울 뿐 아니라 경기 12개 지역 곳곳에서 신고가 거래가 체결된 것으로 나타났다. 토지거래허가구역(토허구역)으로 묶이기 전 갭투자(전세 끼고 매매)하려는 막차 수요가 5일간 집중되며 규제가 예고된 지역의 집값 상승세로 이어진 모습이다.

24일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 이번주부터 토허제가 시행된 경기도 성남시 분당구에선 지난 15~19일 56건의 아파트 매매가 이뤄졌다. 56건 중 25건이 종전 최고가를 갈아치운 신고가 거래였다. 특히 10·15 대책이 발표된 15일에만 24건의 신고가 매매가 체결됐다.

구체적으로 분당구 서현동 ‘시범한양’ 84㎡는 15일 신고가 19억8000만원에 거래되며 20억선을 밑돌았고, 판교동 ‘판교원마을5단지푸르지오’ 116㎡는 같은날 22억원에 팔려 최고가를 새로 썼다. 정자동 ‘한솔마을4단지’ 36㎡는 8억원에 매매계약이 이뤄져 신고가를 기록했고, 야탑동 ‘장미마을현대’ 41㎡도 7억3000만원에 매매돼 최고가를 경신했다.

분당을 비롯해 토허구역 및 규제지역으로 신규 지정된 경기 12개 지역 전반적으로 신고가 소식이 잇따랐다. ‘준강남’이라 불리는 과천시에선 대책 발표 이후 5일간 아파트 매매가 21건 이뤄졌는데 9건이 신고가였다.

과천시 원문동 ‘과천위버필드’ 59㎡가 18일 21억5000만원에 거래돼 신고가를 썼고, 중앙동 ‘과천주공10단지’ 124㎡는 15일 36억9900만원에 팔려 최고가를 경신했다.

광명에서도 15~19일간 신고가 거래가 9건이 이뤄졌다. 철산동 ‘철산래미안자이’ 59㎡가 17일 10억5000만원 신고가에 매매계약을 체결했고, 광명동 ‘광명아크포레자이위브’는 5일 내 32·49·72㎡가 각각 4억4500만원·8억원·9억4000만원에 팔려 최고가를 갈아치웠다.

이 같은 신고가 거래는 2년 실거주 의무가 부과돼 갭투자가 불가능한 토허제 시행을 앞두고 막판 갭투자 수요가 급증한 영향으로 풀이된다. 기존에 매물 자체가 많지 않았던 상황에 수요가 몰리며 가격이 상승한 결과다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “규제가 발생하면 반작용 성격으로 수요 당김 효과가 나타나는데 신고가 거래 비중이 이에 대한 사례”라며 “기존 시장에 매물이 없다는 구조적 한계가 있었는데 5일간 사겠다는 사람이 확 늘어나니 가격이 올라가고 신고가가 나올 수밖에 없는 것”이라고 설명했다.

이어 “규제가 시행되긴 했지만 향후 시장의 흐름을 가를 요인도 매물이 많냐 적냐는 것”이라며 “공급 부족 우려가 여전하기 때문에 매물이 지금처럼 감소하는 추세로 가면 하락폭도 제한적일 수밖에 없다”고 전망했다.