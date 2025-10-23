[헤럴드경제=김광우 기자] “멸종위기 동물까지 무차별 사냥한다”

히말라야 눈 덮인 산속에 서식하는 최상위 포식자. 쉽사리 그 모습을 드러내지 않는 신비의 동물, ‘눈표범’이 심각한 멸종 위기에 처했다.

원인은 모두의 천적인 ‘인간’. 눈표범의 털과 뼈, 그리고 각종 신체 부위가 비싸게 판매되기 때문이다. 용도도 장식품부터 전통 의학 재료까지 다양하다.

인간의 탐욕으로 희생되는 개체수만 연간 400마리. 전체 생존 개체수의 10% 달한다.

가장 큰 문제는 최상위 포식자의 부재로 인한 생태계 붕괴. 눈표범이 줄어들면, 천적이 없는 초식동물이 개체수가 급증해, 주변 초원과 산림을 초토화한다.

이 또한 시작일 뿐. 기존 생태계에 의존하던 수많은 생명체가 연쇄 타격을 받는다. 자연에 기대 생존을 영위하는 인간도 여기서 자유로울 수 없다. 탐욕을 위해 스스로 재앙을 불러오고 있는 것.

세계자연기금(WWF)은 23일 ‘세계 눈표범의 날’을 맞아 눈표범의 멸종 위기 현황을 공개했다. 유엔 총회는 지난해 고산지대 환경 파괴의 상징인 눈표범 보전을 위한 국제적 협력을 강화하고자, 공식적으로 세계 눈표범의 날을 지정했다.

눈표범은 최대 해발 5000m의 험준한 히말라야 고산지대에 서식한다. 극단적인 추위와 절벽 지형, 희박한 산소 속에서도 살아남을 수 있는 것. 특히 다른 고양잇과 동물보다 조용하게 사냥하며, 사람의 눈에 좀처럼 띄지 않아, ‘설산의 유령’이라는 별명으로 불린다.

특히 험난한 지형에 서식하며, 좀처럼 그 모습을 드러내지 않는다. 서식지 접근도 쉽지 않아, 일반 대중들에게 익숙하게 알려져 온 동물은 아니다. 하지만 고산지대에서는 ‘최상위 포식자’로 분류되며, 생태계 유지에 핵심적인 역할을 한다.

눈표범은 한때 중앙아시아와 히말라야 전역에 분포하는 것으로 알려졌다. 하지만 현재 서식지는 12개국 일부 고산 지역으로 축소됐다. 전체 개체수도 최소 4000마리에 불과해, 멸종 위기 상태다. 국제자연보전연맹 또한 적색목록에서 ‘취약’ 등급으로 지정했다.

최상위 포식자의 생존을 위협하는 가장 큰 요인은 인간. 계절에 따라 빛깔이 변하는 신비한 털과 가죽은 물론, 뼈 등 여타 신체 부위까지 불법 야생동물 거래의 대상이 되고 있다. 각종 장식품이나 전통 의학 재료로 여겨지며, 거래되는 경우도 다수다. 이를 노린 인간의 사냥이 지속되는 것.

WWF가 발간한 ‘눈표범 연구의 100년 역사’ 보고서에 따르면 현재 연간 최대 450마리의 눈표범이 인간에 의해 목숨을 잃은 것으로 추정된다. 일부 지역에서는 인간에 의한 불법 사냥이 눈표범 사망 원인의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다.

단순 사냥뿐만 아니다. 인간 사회가 초래한 지구온난화 또한 눈표범의 서식지를 위협하고 있다. 기존 서식지인 고산지대의 평균 기온이 상승하면, 눈표범의 먹이가 되는 초식동물들 또한 더 높은 곳으로 이동한다. 이 과정에서 먹이 활동에 제약이 생기고, 자연스레 개체수도 줄어든다.

심지어 고산지대의 기후변화는 여타 지역과 비교해도 월등히 빠른 속도로 진행되고 있다. 실제 히말라야는 ‘제3의 극지방’이라는 별명으로 불리며, 전 세계 평균 기온보다 4배 이상 빠른 온난화를 겪고 있다. 이에 2070년까지 최대 23%의 눈표범 서식지가 사라질 것이라는 게 WWF 측의 분석이다.

광산 개발, 수력 발전 등 개발로 인한 서식지 훼손도 이어지고 있다. 특히 관광 인프라 확충으로 인간 활동이 산악 지대 깊숙이 확장되면서, 눈표범의 이동 경로가 차단되고 있다. 서식지를 공유하는 푸른 양 등 먹이가 되는 개체수도 감소해, 먹이 부족 현상이 심화하고 있다.

이에 따른 인간의 피해도 적지 않다. 당장은 주변 목축업자들의 피해가 발생하고 있다. 기존 서식지를 잃은 눈표범들이 가축을 해치는 사례가 지속되고 있기 때문. 심지어 가축을 해친 것에 대한 보복으로 눈표범을 보복 살해하는 일이 끊이지 않는다.

눈표범의 멸종 위기는 단순한 개체수 감소 문제가 아니다. 해당 지역의 최상위 포식자가 사라질 경우 먹이가 되는 초식동물의 개체수가 급격히 늘어난다. 이에 따라 주변 초원과 산림이 훼손되고, 이에 의존하는 생명체들이 연쇄적 영향을 받을 수 있다.

그렇다고 해서 보존이 불가능한 것은 아니다. WWF는 정부 및 지역사회 등과 협력해 야생동물 밀렵 단속을 강화하고, 불법 거래 근절에도 힘쓰고 있다. 아울러 동부 히말라야 지역에서 눈표범 모니터링을 추진하고, 포식자 방지 울타리 설치 등 보복적 살처분을 최소화하는 작업을 진행 중이다.

일부 지역에서는 그간의 보호 조치가 효력을 발휘하고 있다. WWF가 인도, 몽골 등에서 눈표범 개체수 조사를 지원한 결과, 2016년 대비 2023년 눈표범 개체수가 39.5% 증가한 것으로 확인됐다.

WWF 관계자는 “눈표범은 고산 생태계의 핵심종이자 생태계 건강을 보여주는 지표종으로서, 눈표범의 위기는 곧 고산 생태계 전체의 위기가 된다”며 “중앙아시아 각국 정부와 지역사회, 전문가들과 협력해 보존 활동을 이어갈 것”이라고 강조했다.