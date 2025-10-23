경기남부청, 15일 사건 배당받고 내사 진행

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 한국 청년들을 캄보디아 범죄단체로 유인한 플랫폼으로 지목된 ‘하데스 카페’에 입건 전 조사(내사)에 착수했다.

경기남부경찰청 사이버수사과는 지난 15일 경찰청에서 하데스 카페 사건을 배당받아 내사 중이라고 23일 밝혔다.

하데스 카페는 2023년 11월 개설돼 보이스피싱과 대포통장 모집 등 이른바 ‘해외 고수익 아르바이트’를 중개하는 대표적 플랫폼으로 알려졌다.

경찰은 하데스 카페 서버 관리 업체가 해외에 있다고 파악, 해당 국가의 수사당국과 관련 기업 등에 대해 국제 공조를 요청했다고 한다.

하데스 카페는 현재 사이트가 차단돼 접속이 불가능한 상태다. 경찰은 하데스 카페 운영진 등 관계자를 추적하고 정확한 서버 위치를 파악해 조만간 정식 수사로 전환할 방침이라고 밝혔다.

이재명 대통령은 지난 16~17일 캄보디아 등 동남아 전체를 대상으로 하는 불법구인 광고를 긴급히 삭제하라고 지시했다. 이후 당국은 뒤늦게 대응책 모색에 나섰다.