30조 민간투자·핵심기술 40개 확보 목표 ‘상생 패키지’로 기업 유치, 지자체 중심 운영체계 전환

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 반도체·이차전지 등 핵심 산업의 공급망 자립을 위해 2030년까지 소재·부품·장비(소부장) 특화단지를 10곳에서 20곳으로 늘리고, 30조원의 민간 투자를 유치한다는 종합계획을 내놨다.

23일 기획재정부와 산업통상부 등 관계부처는 ‘소부장 특화단지 종합계획(2026~2030년)’을 발표하고, 핵심기술 40개 확보와 기업투자 30조원, 8000명 이상 고용 창출을 목표로 제시했다.

소부장 특화단지는 2021년 첫 지정 이후 5년간 총 11조원의 민간투자를 집행했고, 핵심기술 15개를 확보했다. 1기 단지 수출은 42% 증가하고, 입주기업 수는 713개사 늘었다.

정부는 향후 AI 기반 ‘트윈랩(Twin Lab)’을 도입해 생산공정을 디지털화하고, 연구개발·성능평가·사업화가 한 번에 가능한 융합거점을 조성할 계획이다.

실제 생산라인을 가상으로 구현해 신뢰성 검증 기간을 단축하고, 연구소·공공기관을 단지 내에 유치해 ‘마더팩토리’ 수준의 연구개발 허브로 키운다.

또한 글로벌 공급망 재편에 대응해 수출 전진기지로서 기능을 강화하고, FDA·EMA 등 해외 인증 대응을 위한 국제공인 시험분석센터를 운영할 계획이다.

민간투자 확대를 위해 정부는 앵커기업과 협력사 간 공동 R&D·금융지원·입지특례 등을 묶은 ‘소부장 상생 패키지’ 협약을 통한 투자 유인 모델도 제시했다. 또 신규 생산공장 설립 시 판로·규제특례·인력양성·보조금 등을 일괄 지원하고, 지방정부 담당관이 인허가부터 공장 가동까지 전 과정을 밀착 관리한다.

특화단지 운영은 지역 주도형으로 개편된다. 예비검토 제도 도입으로 지자체 부담을 줄이고, 발전계획 수립과 연도별 시행계획은 지방이 주도하도록 법적 근거를 마련한다. 산업부는 단지별 지원 메뉴판을 제시하고, 지자체는 R&D·인력·금융 등을 자체 매칭하는 방식으로 추진한다.

정부 관계자는 “글로벌 공급망 재편과 AI 산업 전환에 대응하기 위해 소부장 특화단지를 산업·지역 혁신의 거점으로 키우겠다”며 “법·제도 정비와 지역 주도형 운영체계를 통해 자립적 소부장 생태계를 완성할 것”이라고 말했다.