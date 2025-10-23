국가교육과정 개정 진행 여부 심의·의결 ‘학점 이수 기준 완화’ 등 국교위 논의

[헤럴드경제=김용재 기자] 국가교육위원회(국교위)가 고교학점제 개선과 관련해 교육과정 개정 진행 여부를 논의한다고 23일 밝혔다.

국교위는 이날 오후 제61차 회의를 개최하고 교육부의 국가교육과정 개정 요청에 대한 진행 여부를 심의·의결했다.

교육부는 지난달 25일 ‘고교학점제 운영 개선 대책’에 따라 학점 이수 기준 완화를 포함한 교육과정 개정을 국교위에 요청한 것에 따른 것이다.

국교위는 고교학점제의 도입 취지, 교육 현장에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해 개정 진행 여부를 논의했다. 구성이 완료된 고교교육 특별위원회는 오는 28일 첫 회의를 개최한다.

이날 국가교육과정 전문위원회 제2기 위원 추가 위촉안도 상정했다. 국교위는 지난 6월 열린 제55차 회의에서 40명 규모의 국가교육과정 전문위원회를 구성했다.

이번 회의에서 관련 분야별 전문가 5명을 추가로 위촉할 예정이다. 국가교육과정 전문위원회는 법령상 최대 45명 이내로 구성할 수 있다. 지난 제55차 회의에서 40명을 위촉한 바 있다.

또 국교위는 지난 제60차 회의에서 구성 의결한 5개 특별위원회 외에 인공지능(AI) 시대 교육·학교공동체 회복·민주시민교육·인문사회 등 4개 분야의 특별위원회를 추가로 구성할 계획이다.

차정인 위원장은 “주요 교육 의제를 심도 있게 논의하기 위해 전문성과 현장성을 갖춘 위원들을 신중하게 위촉해 전문위원회와 특별위원회를 구성하는 중”이라며 “고교학점제는 교육 현장에 많은 영향을 끼치는 정책인 만큼 교육부의 교육과정 개정 요청을 검토하는 과정에서도 의견이 충분히 수렴될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.