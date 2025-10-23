국무장관 성명…“미일 함께 협력 심화·경제 번영·지역안보 강화” 트럼프 “지혜롭고 강인한 日 첫 여성 총리…존경받는 지도자”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 22일(현지시간) 다카이치 사나에 일본 자민당 총재가 새 총리로 선출된 데 대해 공식 축하 입장을 밝혔다.

마코 루비오 미국 국무장관은 이날 발표한 성명에서 “미국은 다카이치 사나에가 일본 국회에서 총리로 선출된 것을 진심으로 축하한다”며 “그녀의 정부와 협력해 미·일 동맹을 더욱 강화하고 공동의 목표를 실현하길 기대한다”고 말했다.

루비오 장관은 이어 “양국은 협력을 심화하고, 경제적 번영을 구축하며, 지역 안보를 함께 강화할 것”이라며 “자유롭고 개방된 인도·태평양을 지키기 위해 일본과 계속 긴밀히 협력하겠다”고 강조했다.

다카이치 신임 총리는 일본 시간으로 21일 열린 임시국회 중의원(하원) 본회의 총리 지명선거에서 과반 득표로 선출됐다.

참의원(상원) 1차 투표에서는 과반에 1표가 부족한 123표를 얻었으나, 제1야당 입헌민주당의 노다 요시히코 대표와의 결선 투표 끝에 최종 총리로 지명됐다.

다카이치는 일본 역사상 첫 여성 총리이자, 자민당의 첫 여성 총재로 기록됐다. 그녀의 당선은 보수정당 주도의 일본 정치 지형에서 ‘유리천장을 깬 역사적 사건’으로 평가되고 있다.

트럼프 대통령은 앞서 지난 4일 자민당 총재 결선 투표에서 다카이치가 당의 첫 여성 총재로 선출되자, 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 축하 메시지를 올렸다.

그는 “일본이 첫 여성 총리를 막 선출했다”며 “큰 지혜와 강인함을 지닌 매우 존경받는 인물”이라고 평가했다.

트럼프 대통령은 오는 27~29일 일본을 방문해 다카이치 총리와 첫 미·일 정상회담을 가질 예정이다. 이번 회담에서는 안보 협력 강화와 공급망 재편, 인도·태평양 전략 조율 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 전망된다.

루비오 장관은 이날 성명에서 이시바 시게루 전 총리에 대해서도 “미·일 관계의 새로운 황금기를 추구하고 자유롭고 개방된 인도·태평양을 유지하기 위한 노력에 감사드린다”고 밝혔다.

그는 “이시바 전 총리의 리더십이 양국 관계의 토대를 강화하는 데 기여했다”며 “그의 헌신을 높이 평가한다”고 덧붙였다.