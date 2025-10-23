산업전환 고용안전지원사업 확대 추진 2.5억원 →5억원 삼천포·하동 협력사 근로자 100명 대상 첫 교육 완료

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 고용 충격을 최소화하기 위해 발전 협력사 근로자의 일자리 전환과 재취업을 지원하는 ‘산업전환 대응 고용안정 지원사업’을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

도는 내년부터 사업 규모를 두 배로 확대하고, 발전소 협력사 근로자 대상 맞춤형 전환 교육과 심리안정 프로그램을 강화할 방침이다.

경남의 석탄화력발전소는 산업통상자원부의 제11차 전력수급기본계획에 따라 삼천포화력 3호기를 시작으로 2026년부터 2031년까지 순차적으로 폐쇄될 예정이다. 이에 경남도는 삼천포(남동발전)와 하동(남부발전) 발전소 협력사 근로자들의 고용 안정을 위한 대응책으로 이번 사업을 추진 중이다.

이번 사업은 고용노동부 일자리사업 공모에 선정돼 올해 3월부터 시행되고 있으며, 총 2억5000만원(국비 2억원, 도비 5000만원) 규모로 진행됐다. 도는 내년 예산을 5억원으로 늘려 지원 범위를 확대할 계획이다.

사업은 ▷산업전환 고용안정 거버넌스 운영 ▷심리안정 프로그램 ▷에너지 전환 교육 ▷지역 일자리 실태 및 수요조사 등 4개 분야로 구성됐다. 도는 하동·삼천포 발전 협력사 근로자 100명을 대상으로 첫 교육과정을 지난 10월 15일까지 마쳤으며, 내년에는 교육 대상을 200명으로 확대할 예정이다.

경남도 관계자는 “에너지 전환이 불가피한 흐름이라면 그 변화 속에서 근로자들이 안정적으로 일자리를 지킬 수 있도록 돕는 것이 지방정부의 역할”이라며 “내년에는 교육 컨소시엄을 구성하고 진주권에 상설 교육지원센터를 열어 취업 연계와 직무 전환을 지원할 것”이라고 밝혔다.

도는 내년부터 ▷LNG복합발전소로의 전환 근로자에게는 직무 재배치형 교육을 ▷발전분야 외 근로자에게는 조선·항공 등 지역 주력산업 중심의 직무 전환 교육을 제공할 방침이다. 이와 함께 고용노동부, 발전사, 지자체, 유관기관이 참여하는 ‘산업전환 고용안정 거버넌스’를 통해 현장 수요를 반영한 정책을 구체화할 계획이다.

하동화력에는 8개 협력업체 800명, 삼천포화력에는 9개 협력업체 400여 명이 근무 중이며, 노동조합 측은 “폐쇄가 본격화되면 약 800명이 일자리를 잃을 우려가 있다”고 주장하고 있다.

황주연 경남도 산업인력과장은 “올해는 시범 단계였지만 내년부터는 실질적인 고용 연계와 재취업으로 이어지는 체계를 구축하겠다”며 “석탄화력 폐쇄가 지역경제 위기로 번지지 않도록 대응 역량을 높이겠다”고 말했다.