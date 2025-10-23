[헤럴드경제=박병국 기자]서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 지난 22일부터 ‘2025 인구주택총조사’를 실시하고 있다고 밝혔다. 유성훈 금천구청장은 22일 집무실에서 인터넷을 통해 ‘2025 인구주택총조사’에 참여하며 주민들에게 적극적인 참여를 당부했다.

올해 100년째를 맞는 인구주택총조사는 5년 주기로 국토 내의 인구·가구·주택의 규모 및 특성을 파악하는 국가 통계조사이다. 조사 결과는 향후 정책 수립‧평가, 기업 경영, 학술 연구 등 다양한 분야의 기초자료로 활용된다.

조사 대상은 표본 20%에 선정된 가구로 금천구의 경우 2만 4000여 가구에 이른다. 조사 항목은 총 55개로 ‘결혼 계획‧의향’, ‘가구 내 사용언어’, ‘가족돌봄시간’ 등 다양한 사회상을 반영하기 위한 질문이 포함됐다.

조사 대상 가구로 선정된 가구에는 10월 중순 우편으로 조사안내문이 발송됐다. 이달 31일까지 조사에 참여하지 않은 가구는 11월 1일부터 11월 18일까지 통계 조사원이 방문하여 태블릿PC로 면접조사를 진행할 예정이다. 이 기간에도 인터넷 및 전화조사 참여가 가능하다.

유성훈 금천구청장은 “주민 여러분의 응답은 국가 통계의 중요한 기초자료로, 대한민국의 미래 정책을 바꿀 좋은 답이 된다“라며, ”주민 여러분의 정확하고 적극적인 참여를 부탁드린다“라고 말했다.