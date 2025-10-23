23일 서울시 행정안전위원회 국정감사 “서둘러서 진행하느라 준비 미흡했다”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 23일 한강버스 운행과 관련 “서둘러서 진행하느라 준비가 미흡한 측면이 있었다”며 “11월 초쯤에 정식운행을 재개하겠다”고 말했다.

오 시장은 23일 서울시청에서 진행된 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 같은당 서범수 의원이 한강버스에 운영에 대해 실망했다는 말에 이같이 답했다. 서울시는 지난달 29일 한강버스 운항 개시 열흘만에 탑승을 일시 중단하고 한달간 ‘무승객 시범운항’으로 전환했다. 정식운항 개시 후 잇따르는 선박 고장이 원인으로 지목됐다. 지난달 22일에는 잠실행 선박이 운항 중 방향타 고장이 발생했고, 같은 날 마곡행도 운항 준비 중 전기 계통 문제가 생겨 결항했다. 26일에도 운항 중 방향타 고장이 발생했다. 이처럼 선박 고장이 반복되자, 시는 전날 운항 중단을 결정했다. 오 시장은 운항을 중단하며 “시민 여러분께 정말 송구하다”고 사과했다.

오 시장은 정치적인 스케줄에 따라 서두른게 아니냐는 양부남 더불어민주당 의원의 지적에 대해 “오해”라며, “한강버스 사업을 백지화하고 재검토하면 들어가는 비용이 더 늘어날 것”이라고 말했다. 이어 고장이 잦은 것이 중소업체에 맡겼기 때문아니냐는 취지의 질의에는 “부실업체에 만들어서 고장이 나는 것은 아니다”고 말했다. 그러면서 “한국해양교통안전 공단이 있어서 선박 건조 과정에 일일이 다 개입한다 저희는 그걸 믿고 일을 할수 밖에 없다”고 덧붙였다.

오 시장은 민생소비쿠폰 발행으로 3500억원의 지방채가 발생한 것에 대해 “시도지사 협의회때 대통령께 직접 건의했다”며 “소비쿠폰 발행과정 지방재원을 부담케 하는것은 미리 상의가 없었다. 다른 여타 지자체에 비해 낮다. 대통령 취임초 정책에 저희가 무리를 해서 협조를 하겠지만, 이후에는 빚내서 도와드릴 수밖에 없다고 했다”고 말했다.

그는 또 재정력이 서울보다 좋은 경기가 서울보다 국비지원을 더 많이 받 는것에 대해서는 “구윤철 부총리 겸 기획재정부장관를 만나 문제제기를 했다”며 “서울이 과거 인구수가 많았을 때는 그런 차등이 합리적이었지만 이제는 인구가 즐고 재정력이 줄어 현실에 맞춘 지원이 필요하다”고 말했다. 그러면서 “최소한 경기도와 밸런스를 맞추거나 경기도보다 더 좋아야 된다고 말했더니, 부총리가 ‘긍정적 검토를 해야겠다. 이제 상황이 바뀌어야 된다’고 답했다”고 말했다. .