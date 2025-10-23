안전보건공단-현대해상·KB손보, ‘BELOW 50’ 캠페인 협약 보험료 인하와 교육 이수 연계…‘안전이 곧 이익’ 문화 확산

[헤럴드경제=김용훈 기자] 이륜차 배달노동자의 보험료 부담이 크게 낮아진다. 안전운전을 실천하면 보험료가 최대 15%까지 할인되는 제도가 도입된다.

고용노동부 산하 한국산업안전보건공단은 23일 현대해상, KB손해보험과 함께 이륜차 배달종사자 보호를 위한 ‘BELOW 50 캠페인’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 세 기관은 이륜차 평균속도 50㎞ 이하 준수 운동을 확산하고, 안전운전 실천자에게 실질적인 보험료 혜택을 제공하기로 했다.

현재 T맵 안전운전 점수가 일정 기준을 넘으면 보험료 5~10% 할인을 받을 수 있으며, 여기에 안전보건공단의 이러닝 교육을 1시간 이상 이수할 경우 추가 3~5% 할인이 적용된다.

이를 통해 공단은 ‘안전운전 습관과 교육이 보험료 절감으로 이어지는 구조’를 만들겠다는 구상이다. 즉, 안전을 실천할수록 경제적 혜택을 체감하는 **‘안전 선순환 모델’**을 구축하겠다는 것이다.

공단은 이번 협약을 계기로 경찰청, 시민단체, 배달플랫폼사, 배달서비스공제조합 등과 함께 ‘이륜차 안전문화 협의체’를 구성해 전국 단위로 캠페인을 확산할 예정이다. 이를 통해 배달산업 전반에 안전운전 문화를 정착시키고, 현장 중심의 추가 지원 방안도 모색한다.

김현중 공단 이사장은 “안전수칙을 지키는 배달종사자들이 사회적으로 인정받고 실질적인 혜택을 얻는 첫걸음이 될 것”이라며 “이륜차 산업 전반에 ‘안전이 곧 이익’이라는 문화가 자리잡을 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.