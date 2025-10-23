요미우리신문 설문서 출범 초 지지율 71% 전임 이시바는 출범초 51% 역대 5위...젊은층 지지율 특히 높아

[헤럴드경제=도현정 기자]다카이치 사나에 일본 내각에 대한 지지율이 71%로, 역대 내각 출범 지지율 중 5번째를 기록했다.

요미우리신문은 지난 21일부터 22일까지 1057명(유효 응답자 기준)을 상대로 전화로 설문조사한 결과 다카이치 내각을 지지한다는 응답이 71%에 달했다고 23일 보도했다. 지지하지 않는다는 응답률은 18%였다.

이는 요미우리신문이 1978년 오하라 마사요시 내각 이후 내각이 출범할 때마다 시행해온 지지율 설문조사 중 5번째로 높은 수치다. 전임인 지난 10월 이시바 시게루 내각은 출범 초기 지지율이 51%에 불과했다. 그 전임인 기시다 후미오 내각도 2021년 10월 출범할 당시 지지율이 56%에 그쳤었다.

내각 출범 시기 지지율은 2001년 4월 고이즈미 준이치로 내각이 87%로 역대 최고치였다. 이어 2009년 9월 정권이 바뀌면서 출범했던 하토야마 유키오 내각이 75%로 두번째였고, 2020년 9월 스가 요시히데 내각은 74%로 그 뒤를 이었다. 1993년 8월 호소카와 모리히로 내각이 출범할 때는 72%의 지지율을 보였다.

요미우리는 “전임 이시바 내각과 비교할 때 다카이치 내각은 젊은 층의 지지세가 크게 상승했다”고 분석했다.

연령별로 보면 30대 이하에서 80%에 달할 정도로 지지율이 높았다. 40~50대는 75%, 60대 이상에서는 63%로 확연히 떨어졌다.

요미우리신문은 “하토야마 내각이나 스가 내각 등 출범 초 지지율이 높던 내각도 단명한 경우가 적지 않았다”며 “높은 지지율이 얼마나 유지될지는 전망할 수 없다”고 조심스레 전했다.

응답자들은 다카이치 내각의 선결 과제로 고물가(92%), 연금을 비롯한 사회보장(74%), 외교 및 안보(71%) 등을 들었다. 이번 조사에서 정당별 지지율은 자민당 32%, 참정당 7%, 입헌민주당 6%, 일본유신회·국민민주당 각 5%, 공명당 4% 순으로 나왔다.