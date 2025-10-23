이달 30일부터 내달 12일까지

[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 롯데마트와 롯데슈퍼는 이달 30일부터 내달 12일까지 2주간 롯데 그로서리 쇼핑 축제 ‘땡큐절’을 개최한다고 23일 밝혔다.

‘땡큐절’은 롯데쇼핑 내 그로서리 사업을 담당하는 롯데마트, 롯데슈퍼, 창고형 할인점 맥스(MAXX), 온라인몰 롯데마트 제타(ZETTA)가 함께하는 온·오프라인 통합 프로모션이다.

이번 행사에서는 사업부 간 통합 시너지를 통해 역대급 규모의 할인 상품과 혜택을 마련했다. 각 채널의 판매 데이터를 기반으로 필수 식품부터 주류, 생활용품, 잡화 등 전 상품군에 걸쳐 평소보다 두 배 이상 많은 품목을 반값에 선보인다. 결제 금액을 낮춰주는 쿠폰 등 프로모션도 전개한다.

매주 다른 혜택이 주어진다. 롯데마트는 1주차 행사 기간(10/30~11/5) 한우 전 품목을 50% 할인 판매한다. 1등급 한우와 축산 MD(상품기획자)가 직접 경매로 공수한 최상위 1++(9)등급 한우 ‘마블나인’을 반값에 내놓는다. 킹크랩도 반값 행사를 진행한다.

고객의 체감 물가를 낮추기 위한 프로모션도 준비했다. 행사 전인 25~29일 5일간 롯데마트GO 앱 이벤트 페이지에서 최대 9만5000원 상당의 ‘얼리버드 쿠폰팩’을 증정한다. 행사 기간에는 최대 5만 엘포인트를 받을 수 있는 룰렛 이벤트와 재방문 쿠폰 증정 행사를 진행한다.

강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 “땡큐절은 롯데 그로서리를 대표하는 쇼핑 축제로, 고객에게 최고의 가격 혜택과 만족스러운 쇼핑 경험을 제공하기 위해 각 사업부의 역량을 총집결했다”며 “파격적인 혜택을 준비했으니 많은 관심 부탁한다”고 말했다.