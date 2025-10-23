임대인·주택정보 등 24종 AI 분석 전세 계약 예정자 1000명 무료 제공

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 인공지능(AI)으로 임대인의 신용·채무·체납 이력 등을 분석해 전세 사기 위험 여부를 사전에 확인할 수 있는 ‘전세 사기 위험분석 보고서’ 서비스를 24일부터 시작한다. 임차인이 계약 전 위험 요인을 객관적으로 파악해 피해를 예방할 수 있도록 한 조치다.

시는 전세 사기 가담 임대인 약 1500명의 데이터를 AI로 분석한 결과, 일반 임대인과 확연히 구별되는 11가지 위험 신호를 도출했다.

사기 임대인의 평균 신용점수는 591점으로 일반 임대인(908점)보다 300점 이상 낮았으며, 신용불량자 비율도 27%에 달했다. 4채 이상 보유한 다주택자 비중 역시 사기 임대인의 25%로 일반 임대인보다 월등히 높았다. 세금 체납 등 공공정보 보유율 또한 26%로 일반 임대인(0.7%) 대비 압도적이었다.

해당 분석 결과를 반영한 ‘전세 사기 위험분석 보고서’에는 집주인 11개 항목, 주택 13개 항목 등 총 24종의 정보가 담긴다.

집주인 정보에는 ▷신용점수 ▷채무불이행 ▷세금 체납 ▷부도·개인회생 여부 ▷연체 건수 ▷주소·휴대전화 변경 이력 등이 포함된다.

주택 정보에는 ▷권리침해 여부 ▷시세 대비 근저당 비율 ▷위반건축물 여부 ▷보증보험 가입 여부 ▷계약 안전도 등 항목이 제공된다.

서비스 이용은 서울 주거 포털 또는 청년 몽땅 정보통에서 서울시 쿠폰을 발급받아 민간 리스크 분석 플랫폼 ‘내 집 스캔’에서 조회하면 된다. 서울시는 선착순 1000명에게 무료로 서비스를 제공한다.

최진석 서울시 주택실장은 “AI와 빅데이터 기반의 ‘전세 사기 위험분석 보고서’는 계약 전 위험 요소를 신속하고 정확하게 파악해 피해를 예방하는 안전장치”라며 “전세 사기 피해 예방과 임차인 권리 보호를 위해 행정서비스를 강화하고 제도 개선을 적극 추진하겠다”라고 말했다.