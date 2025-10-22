군정주요업무보고 통해 내년도 군정 방향 점검

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군의회(의장 김정희)는 22일 제287회 임시회 제10차 본회의를 끝으로 10일간의 회기 일정을 마무리했다.

이번 임시회에서는 ‘울진군 주민소득 지원 및 생활안정기금 운용·관리 조례 일부개정조례안’, ‘울진군 소상공인지원 기금 설치 및 운용 조례안’ 등 총 13건의 의안을 심의해 이 가운데 11건을 원안가결하고, 1건은 보류, 1건은 부결 처리했다.

군의회는 또한 지난 14일부터 21일까지 8일간 군정주요업무보고를 청취하며, 집행기관으로부터 2025년도 주요업무 추진현황과 내년도 추진계획을 보고받았다.

의원들은 각종 사업 추진 과정에서 나타난 문제점을 지적하고, 보다 효율적인 행정 운영을 위한 개선방안을 제안했다.

김정희 의장은 폐회식에서 “이번 군정주요업무보고를 통해 울진군 정책이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 집행기관에 현장의 목소리와 군민의 의견을 전달했다”며 “의원들이 제시한 건의사항은 모두 울진군의 발전을 위한 뜻에서 비롯된 만큼, 집행기관에서는 이를 면밀히 검토해 정책과 사업 추진에 적극 반영해 주길 바란다”고 당부했다.

울진군의회는 앞으로도 군민의 삶의 질 향상과 지역발전을 위한 정책적 대안을 지속적으로 모색해 나갈 방침이다.