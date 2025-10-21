혁신·금융·재정정책·모두를 위한 기회…구윤철, 호주·베트남 등과 양자면담

[헤럴드경제=김지헌 기자] 제32차 아시아·태평양경제협력체(APEC) 재무장관회의에서 21개 회원국이 21일 만장일치로 공동성명과 향후 5년간의 중장기 로드맵인 ‘인천 플랜(Incheon Plan)’을 채택했다.

인천에서 개최된 이번 회의는 2005년 이후 20년 만에 한국에서 열린 것으로, 태국·호주·뉴질랜드·베트남·홍콩·대만 등 재무장관과 중국·일본·브루나이 재무차관 등이 참석했다.

인천 플랜은 2015년 필리핀 세부에서 수립된 ‘세부 액션플랜(Cebu Action Plan)’을 잇는 로드맵으로 ▷혁신 ▷금융 ▷ 재정정책 ▷모두를 위한 접근성과 기회 등을 주요 주제로 정했다.

회의를 주재한 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 정책 불확실성, 인구·기후 이슈 등 도전 요인에도 연대와 통합이라는 APEC의 기본 정신을 다시 한번 강조하며 회원들의 지지를 끌어냈다고 기재부는 전했다.

특히 한국은 재무장관회의 최초로 인공지능(AI)을 핵심 의제로 공식 제시했고 AI 인프라와 인재 개발, 민간 협력, AI 생태계 지원과 이를 위한 공조 필요성을 합의문에 담는 성과를 도출했다.

또한 연구개발(R&D) 확대 등 혁신 생태계 조성, 소상공인 금융 지원, 자본시장 선진화, 경제성장을 지원하기 위한 재정의 역할 등 한국의 정책 방향이 향후 APEC 경제 분야 논의와 높은 정합성을 가질 수 있도록 협의를 주도했다.

또한 재무장관회의에서 산발적으로 다뤄오던 금융 포용 논의를 확장해 ‘모두를 위한 접근성과 기회’를 ‘인천 플랜’의 단독 주제로 두기로 합의했다.

기재부 관계자는 “재무장관들의 합의는 APEC 정상회의를 일주일 앞둔 시점에서 극적으로 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다”며 “주요국 통상정책, AI 기술 패권경쟁 등 글로벌 질서가 급변하는 상황에서 APEC의 역할을 재확인했다”고 말했다.

구 부총리는 회의장에서 호주(짐 차머스), 뉴질랜드(니콜라 윌리스), 베트남(응우옌 반 탕), 홍콩(폴 찬) 등 주요국 재무장관과 양자 면담을 했다.

아울러 회의장에는 국내 AI 등 주요 기업·기관이 참여한 기업전시회도 하고 있다.