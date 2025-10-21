[헤럴드경제=장연주 기자] 일본어 통역을 구한다는 제안에 캄보디아로 떠났던 30대 한국 여성이 현지에서 감금돼 강제로 성인방송을 하다가 극적으로 구조된 사연이 전해졌다.

21일 동아일보에 따르면, 30대 여성 김민하씨(가명)는 지난해 4월 ‘현지에서 일본어 통역을 구한다’는 제안에 캄보디아로 떠났다. 김씨는 국내 포털사이트에 검색하면 나오는 단역배우 겸 모델이었다.

프놈펜 인근 공항에 마중 나온 교민은 김씨에게 “쉬운 일”이라고 설명했다.

하지만 김씨가 차로 4시간 걸려 도착한 곳은 시아누크빌 바닷가 근처에 있는 아파트였다.

김씨가 가족들에게 ‘잘 도착했다’는 메시지를 보냈는데, 곧바로 남성 3명이 방에 들이닥쳐 휴대전화를 달라고 요구했다. 김씨가 강하게 저항하자 이들은 팔을 꺾고 휴대전화와 여권을 빼앗았다.

알고 보니 김씨를 데려온 교민은 500만원을 받고 범죄조직에 김씨를 팔아 넘긴 것이었다.

감금된 김씨는 각종 협박과 폭력적인 상황 속에서 ‘성인 방송’을 하라고 강요 받은 것으로 드러났다.

이에 김씨는 강제에 못이겨 카메라 앞에 앉아 옷을 벗고 시청자들에게 후원금을 요구했다.

벽에는 실적표가 붙었고, 목표액에 미치치 못하면 욕설과 폭행이 돌아왔다.

옆방에선 “살려주세요”라는 비명이 새어 나오기도 했다고 한다.

다행히 김씨는 한달 뒤에 극적으로 구조됐다.

가족이 받은 ‘도착 인증샷’ 한장이 단서로, 가족들은 김씨를 찾아나섰다. 현지에서 20년째 거주중인 교민이 사진 속 바다와 섬 위치를 추적해 시아누크빌 일대를 한달 간 수색했고, 평소 알고 지내던 현지 경찰과 함께 건물을 급습해 김씨를 구출했다.

이와 관련, 시아누크빌 교민들은 “중국은 수년 전부터 캄보디아 경찰과 공조해 자국민 대상 범죄 조직을 직접 단속해 왔지만, 한국 정부는 여전히 느리다”고 지적했다.