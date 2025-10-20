세 번째 ‘협력기업 생태계 강화’ 협약 자금·복리후생·해외진출 등 실질 지원

[헤럴드경제=신현주 기자] CJ온스타일은 동반성장위원회와 중소기업 경쟁력 강화를 위한 ‘협력기업 생태계 강화 협약’을 체결하고, 향후 3년간 총 800억원 규모의 상생 프로그램을 추진한다고 20일 밝혔다. 2019년과 2022년에 이어 세 번째 협약이다.

CJ온스타일은 상생 프로그램 운영과 납품 대금 제대로 주기 3원칙 준수를 약속했다. 사업 운영 및 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 자금 지원, 협력사 복리후생 제도 신설, 해외 판로 개척 지원 등 맞춤형 상생 프로그램도 전개한다. 특히 올해는 파트너십을 통해 협력사의 브랜드 인지도와 매출 성장을 강화할 계획이다.

이와 관련해 협력사 인센티브 제도를 한층 강화했다. 우수 협력사 20곳에 인센티브를 지급하고, 상위 협력사에는 ‘모바일 라이브 커머스 성장 패키지’를 제공한다. 패키지는 ‘겟잇뷰티’, ‘브티나는생활’ 등 CJ온스타일 대표 IP(지식재산권)를 통해 고객 접점을 확대하고, 마케팅 솔루션 지원을 결합했다.

복리후생 제도도 도입했다. 총 1억원 규모의 ‘동행 장학금’을 조성해 협력사 임직원 자녀의 학비를 지원한다. 또 심리상담 앱 이용권과 지식 콘텐츠 구독권을 제공해 구성원의 심리적 안정과 자기계발을 돕는다. 금융권과 공동으로 저리 대출 펀드도 조성한다.

협력사의 글로벌 진출 지원에도 적극적으로 나선다. 아마존과 틱톡 공식 파트너사인 펄스애드, 올세일코퍼레이션과 협력해 해외 진출 실무 세미나를 개최하고, 수출 필수 요건인 ESG 경영 체계 구축 지원을 병행한다.

CJ온스타일 관계자는 “이번 협약은 협력사의 콘텐츠 경쟁력과 글로벌 역량을 동시에 강화하기 위한 실행 중심 상생 프로그램으로 설계됐다”며 “앞으로도 파트너와 함께 성장하는 상생 생태계 확장에 앞장설 것”이라고 말했다.