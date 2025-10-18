[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자]경북 울릉도 성인봉 산맥 형제봉(해발 915m)에서 등산객이 50m 아래로 추락해 숨졌다.

18일 경북소방본부에 따르면 전날낮 12시 54분쯤 울릉군 서면 태하리 형제봉 너도밤나무 군락지 인근에서 50대 남성 A씨(57·전남 순천 거주)가 발을 헛디뎌 약 50m 아래로 미끄러져 추락했다.

동행자 신고를 받고 출동한 울릉119산악구조대는 급경사 지형을 뚫고 현장에 접근했으며, A씨가 의식이 없고 머리 등에 중상을 입은 상태임을 확인했다.

구조대는 현장에서 응급처치를 시행하고 소방헬기를 이용해 울릉군보건의료원으로 긴급 이송했으나, 사망판정을 받았다.

소방 관계자는 “형제봉 코스는 낙엽과 이끼로 미끄럽고 경사가 심해 추락 위험이 크다”며 “가을철 산행 시 지정 등산로 이용과 안전장비 착용에 각별히 주의해 달라”고 당부했다.

한편 형제봉 등산로는 나리분지에서 성인봉으로 오르는 길목에 있으며, 해발 700m 지점에서 분기해 정상으로 향한다.