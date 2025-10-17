[헤럴드경제=민성기 기자] 중국 귀화 쇼트트랙 선수 린샤오쥔(29, 한국명 임효준)의 2026년 제25회 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전에 적신호가 켜졌다.

린샤오쥔은 17일 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 2025-26 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 남자 500m 예선 3조에서 실격됐다.

한국 신동민(고려대)과 같은 조에서 출발한 린샤오쥔은 프랑스 쿠엔틴 페르콕과 부딪히며 둘 모두 넘어졌다. 판정 결과 린샤오쥔의 파울로 인정돼 실격 처리됐다. 신동민은 41초287로 조 3위에 그쳐 준준결승 진출에 실패했다.

린샤오쥔은 이날 1500m에서도 실격됐다. 린샤오쥔은 남자 1500m 예선에서 조 1위로 준준결승에 진출했고, 1조에 편성돼 레이스를 펼쳤으나 직선 주로에서 상대 선수의 진로를 방해한 게 확인돼 실격패했다. 반면 중국의 쑨룽과 리우샤오앙은 남자 500m 결승과 남자 1500m 준결승 진출에 성공했다.

그는 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 시즌을 앞두고 열리고 있는 월드 투어에 부진이 이어지고 있다. 지난 12일 열린 월드 투어 1차 대회에서 1500m 준준결승 6위에 머물렀다. 린샤오쥔은 500m에서도 준준결승 4위에 그쳐 준결승 진출에 실패했다. 2차 대회에서는 두 종목 모두 실격을 당하면서 시즌 초반 부진에 빠졌다.

중국 포털 왕이닷컴은 “린샤오쥔은 2종목 모두 페널티로 실격하는 부진을 보였다”고 전했다.

이대로면 내년 동계올림픽 출전 역시 장담할 수 없다.

2018년 제23회 평창 동계올림픽에서 태극마크를 달고 금메달(남자 1500m)을 목에 건 린샤오쥔은 2019년 불미스러운 일에 휘말려 자격정지 1년 징계를 받고 2020년 중국으로 귀화했다.