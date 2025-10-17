[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 지드래곤(본명 권지용) 측이 자신을 향한 악성 게시물에 대해 법적 대응에 나섰다.

소속사 갤럭시코퍼레이션은 17일 “지드래곤에 대한 명예훼손, 허위사실 유포, 악의적 비방 행위 등 악성 게시물에 관해 법적 대응을 적극적으로 진행하고 있다”고 밝혔다.

이어 “그동안 입수된 자료와 팬 여러분의 제보를 기반으로 9월 말까지 전수 조사를 완료했다. 그 결과를 토대로 10월 15일 다수의 악성 게시물 작성자들을 ‘정보통신망법 위반(명예훼손)’ 혐의로 수사기관에 정식 고소장을 제출하여 신고를 완료했다”고 설명했다.

소속사는 “단순 모욕이 아닌 ‘허위사실 적시 명예훼손’과 같이 중대한 범죄 구성 요건에 해당하는 행위를 중점적으로 다뤄 실질적인 처벌이 이루어질 수 있도록 철저히 대응하고 있다. 또한 관련 사례를 엄정히 선별해 수사기관에 지속적으로 제출하고 있다”고 전했다.

마지막으로 소속사는 “소속 아티스트가 건강한 환경에서 창작 활동에 전념할 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”며 “팬 여러분의 꾸준한 제보와 응원에 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.