[헤럴드경제=채상우 기자] 추가 주문 없이 스파게티면을 더 달라는 손님의 요구를 거절했다가 안 좋은 평가를 받은 자영업자 사연이 전해졌다.

11일 자영업자 온라인 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘아기 파스타 더 안 줬다고 달린 리뷰’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨에 따르면, 그는 가게에서 최근 가족 단체 예약을 받았다. 이들은 해산물을 넣어 만든 토마토소스 파스타인 ‘페스카토레’를 주문했다고 한다.

당시 일행 중 한 명은 추가 주문 없이 “아기가 먹을 수 있게 파스타면 좀 더 달라”고 요구했다. 그러나 A씨는 “안 된다”고 거절했다고 밝혔다.

그러자 손님은 파스타 면을 덜어 씻어 달라고 했고, A씨는 면을 깨끗하게 씻어 건넸다.

A씨에 따르면 “잘 먹고 간다”는 인사를 남겼던 이 손님들은 얼마 뒤 별점 1점 리뷰가 달았다.

그가 공개한 리뷰에는 “뭔가 2% 부족하다. 서비스도 엄청 좋은 편도, 가성비가 좋지도 (않고) 애매하다. 맛도 엄청 좋지도 않다”고 적혀 있다.

이에 A씨는 “모든 메뉴는 들어간 재료가 상세히 적혀 있어 아이와 같이 와주시는 다른 고객분들은 사전에 재료를 빼달라는 요청을 해주신다. 아이가 먹을 파스타 면을 따로 더 달라는 요청은 들어줄 수 없는 점 양해 부탁드린다”고 답했다.