[헤럴드경제=신동윤 기자] 연일 사상 최고치를 찍으며 ‘파죽지세’로 치솟는 국제 금·은 가격이 또 다시 사상 최고치를 갈아치웠다. 금 현물 가격은 온스당 4300달러 선까지 넘어섰다.

17일 금융투자업계에 따르면 로이터 통신은 16일(미 동부시간) 금 현물 가격이 이날 오후 4시 7분 현재 전장 대비 2.6% 오른 온스당 4316.99달러를 기록했다고 보도했다.

금 현물 가격은 한때 4318.75달러까지 오르며 사상 최고가를 갈아치운 뒤 조금 되밀렸다.

미 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격도 2.5% 상승한 온스당 4304.60달러를 나타냈다. 사상 최고가인 4335달러까지 오른 뒤 상승분을 소폭 반납했다.

이번 주 들어 8% 상승한 수준이다. 2020년 이후 최대 주간 상승률을 기록할 것으로 보인다고 블룸버그는 전했다.

올해 금값 상승률은 65%에 달한다. 이달 들어선 12% 올랐다.

은 현물 가격도 사상 최고가인 온스당 54.15달러까지 오른 뒤 전장 대비 1.80% 상승한 54.04달러를 나타냈다.

올해 금과 은 가격이 급등한 배경에는 각국 중앙은행의 매입, 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입, 지정학적 및 무역 긴장, 재정 악화와 국가부채 상승, 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성에 대한 우려 등으로 인한 안전자산 수요 급증이 자리 잡고 있다.

여기에 이날은 미국 두 지역 은행의 대출에서 사기 의혹이 제기되면서 부각된 신용 위험 우려가 안전자산 수요를 더 높였다는 분석이다.

또한 제롬 파월 연준 의장의 최근 공개 발언을 이달 말 기준금리를 0.25%포인트 추가 인하를 시사한 것으로 해석하는 시장 분위기도 금 가격 상승 모멘텀을 제공했다는 분석도 나온다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 10월 기준금리가 0.25%포인트 인하될 확률은 98%로 반영됐다.

금값이 연일 역사상 최고점을 찍으면서 대표적인 연예계 투자 고수로 꼽히는 탤런트 전원주 씨의 금 자산에 대한 관심도 커지고 있다.

앞서 전 씨는 지난 2022년 1월 방송한 SBS TV 예능 ‘집사부일체’에서 “금만 10억원 정도 있다. 돈이 생기면 무조건 금을 산다”며 “‘티끌모아 태산’이라고 조금씩 모으다 보니 10억원이 됐다. 금은 가지고 있으면 든든하다. 금은 돈이라서 무겁게 느껴지지도 않는다. 부자 되고 싶으면 나만 믿고 따라 오라”고 설명했다.

방송이 나가기 직전 종가인 지난 2022년 1월 14일 기준 금 현물 가격은 온스당 1816.22달러였다. 전 씨가 금을 팔지 않고 그대로 갖고 있었다고만 해도 가치는 24억원에 육박할 것으로 추산된다.

‘2022년에 1억원이 생기면 어디에 투자할 거냐’는 질문에도 전 씨는 “금을 살 것”이라고 답했다. “금은 절대 사라지지 않는다. 비석처럼 남아있다”며 “손해를 안 본다”고 강조했다.

비트코인 등 가상자산 투자에는 부정적인 입장을 보였다. ‘10년 전 비트코인 투자할 기회가 있어도 안 할 건가?’라고 묻자, “난 위험한 건 투자 안 한다. 한 계단 한 계단 올라가야 그 돈이 내 돈이 된다. 아끼면서 모은 돈은 땅이 굳듯 굳는다”고 했다.