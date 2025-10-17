롯데온 “가맹점 확대, 상품군 확대 노력”

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데온이 오는 19일까지 충청북도 청주시 오송읍 OSCO(오스코) 전시홀·잔디광장에서 열리는 전국우수시장박람회에 참여한다.

이번 행사는 중소벤처기업부와 충청북도, 청주시, 소상공인시장진흥공단, 전국상인연합회가 주최·주관한다. 올해로 제21회를 맞은 전국우수시장박람회는 전통시장 활성화와 경쟁력 강화를 위한 국내 최대 규모의 전통시장 박람회다.

롯데온은 이번 박람회 슬로건인 ‘모두의 시장, 함께 만드는 즐거움!’에 맞춰 롯데온 온누리스토어 홍보 부스로 참여한다. 현장 참여 고객을 대상으로 롯데온 플랫폼을 알리고 디지털 온누리상품권을 손쉽게 사용할 수 있는 롯데온만의 온누리스토어도 소개할 예정이다. 특히 박람회에 참여한 전통시장 관계자들을 대상으로 셀러(판매자) 모집도 진행한다.

롯데온만의 현장 이벤트도 마련했다. 행사 기간 매일 오전 10시와 오후 4시 부스 방문객을 대상으로 경품 추첨을 진행한다. 롯데온 앱 설치 후 온누리스토어 찜하기를 인증하는 방식이다.

롯데온은 지난 4월 종합 이커머스 최초로 온누리상품권 가맹 등록을 완료하고 ‘온누리스토어’를 정식 오픈했다. 현재 전국 600여 개 전통시장 기반 가맹점이 입점해 있다.

온누리스토어에서는 이번 박람회를 맞아 전국우수시장 온라인 특별전을 운영한다. 박람회 기획전 전체 상품 20% 할인 쿠폰을 지원한다. 온누리상품권 자체의 10% 할인 혜택, 연말정산 소득공제 40% 적용도 동시에 누릴 수 있다. 온세상 쇼핑 페스타(온쇼페) 기간에 맞춰 시장별 특별전도 진행하면서 자체 할인 쿠폰도 제공해 체감 혜택을 크게 늘리고 있다.

차중협 롯데온 B2B실장은 “전통시장과 상생을 위해 시작한 롯데온의 온누리스토어가 전국우수시장박람회를 통해 오프라인에서 전통시장 관계자와 고객을 직접 만나게 됐다”며 “앞으로도 전통시장의 온오프라인을 연결할 수 있도록 노력하고 입점 소상공인의 온라인 판매 역량 강화를 위해 다양한 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.