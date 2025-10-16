9월 투자 테마 변화…미장 수익률 11.4%·국장 5.8% 美선 양자컴퓨팅, 韓선 반도체·조선주 강세

[헤럴드경제=정윤희 기자] 서학개미(미국주식에 투자하는 투자자)들의 9월 ‘최애픽’은 테슬라와 양자컴퓨팅 관련주로 나타났다. 미국 주식 전체 평균 수익률도 올 들어 가장 높은 수준을 기록했다.

카카오페이증권은 9월 한 달간 자사 플랫폼을 통해 해외 및 국내 주식을 거래한 사용자의 수익률과 구매 금액 상위 종목을 집계해 15일 발표했다. 8월과 비교해 전체 평균 수익률이 1.5배 이상 상승하며, 미국과 한국 시장 모두에서 투자심리가 눈에 띄게 회복된 것으로 나타났다.

특히, 미국 주식 전체 평균 수익률은 전월(6.5%) 대비 4.9% 오른 11.4%를 기록했다.

투자자들은 테슬라와 양자컴퓨팅 관련주에 압도적 관심을 보였다. 구매 1위는 ‘테슬라 2배 레버리지 ETF(TSLL)’로, 한 달간 72% 급등하며 전체 수익률을 끌어올렸다. 테슬라(TSLA) 역시 33% 상승해 구매 2위를 차지했고, 엔비디아(NVDA, +7%), 팔란티어(PLTR, +16%)등도 상위권을 유지했다.

양자컴퓨팅 대표주인 아이온큐(IONQ, +44%)와 리게티 컴퓨팅(RGTI, +84%)은 미군 납품 및 국방 계약 소식에 힘입어 구매 상위권에 올랐다. 여기에 웨어러블 디바이시스(WLDS)는 AI 생체인식 기술 부각으로 무려 355% 급등해 ‘깜짝 수익률’ 종목으로 꼽혔다.

3개월 연속 월간 수익률 상위 10% 안에 든 ‘주식 고수’들의 평균 수익률은 64.1%로 전월(47.5%) 대비 큰 폭 상승했다. 이들은 미국 단기 국채 ETF(SGOV)를 가장 많이 구매해 안정적 운용 자금을 확보하면서도, 테슬라·반도체 레버리지 상품(SOXL) 등 고위험 상품에도 분산 투자하는 전략을 취한 것으로 나타났다.

한국주식의 전체 평균 수익률은 5.8%로 8월(3.3%) 대비 상승했다.

국내시장에 투자한 사용자들은 9월 들어 반도체와 조선·로봇에 집중했다. 삼성전자(+20%)와 SK하이닉스(+29%)가 각각 구매 1위와 3위를 차지하며 반도체 업황 회복 기대감을 반영했다. 또, 로보티즈(+86%), HJ중공업(+48%), 세진중공업(+42%) 등이 조선·로봇 테마를 중심으로 신규 상위권에 진입해 시장 수익률을 견인했다. 반면, 8월 주도주였던 한화오션(-2%)은 조정 국면에 들어선 모양새였다.

국내 ‘주식 고수’들의 평균 수익률은 37.5%로 전월(35.9%)보다 소폭 상승했다. 고수 투자자군은 여전히 한화오션을 구매 1위로 유지하며, 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 업황 개선 흐름을 놓치지 않았다.

카카오페이증권은 “9월은 테슬라와 AI·양자컴퓨팅, 그리고 반도체 턴어라운드가 시장 전반을 이끈 달이었다”며 “상승장 속에서 사용자들이 안정성과 성장성 사이에서 균형을 모색하며 레버리지 ETF, 미 국채 ETF, AI 기술주 등으로 포트폴리오를 다변화하는 흐름이 나타났다”고 밝혔다.