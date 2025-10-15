[헤럴드경제=박대성 기자] ‘2026년 유엔기후변화협약 기후주간(Climate Week)’ 국내 후보지 공모에 여수시가 최종 선정됨으로써 ‘제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33)’ 남해안·남중권(전남·경남) 공동 유치 가능성에도 힘이 실리게 됐다.

전남도는 14일 여수진남문예회관에서 ‘2026년 유엔기후변화협약 기후주간’ 국내 개최지 공모에 여수가 선정된 것을 축하하고 행사 성공개최를 다짐하는 기념행사를 열었다.

이날 행사에는 김영록 전남도지사, 정기명 여수시장, 도·시 의원 등과 함께 COP33 남해안·남중권 유치위원회, 탄소중립실천연대, 동서포럼 등 시민 200여 명이 참석해 여수시의 기후주간 국내 개최지 후보에 선정된 것을 자축했다.

전남도와 여수시는 올 연말로 예정된 ‘2026년 유엔기후변화협약 기후주간’ 최종 개최 국가 결정에서 대한민국 개최 후보지인 여수가 선정될 수 있도록 정부와 긴밀히 협력하기로 했다.

또한 국가 유치 확정 후 행사 개최에 대비해 실용성과 품격을 갖춘 대회의장, 의미와 내실 있는 연계 행사 프로그램, 편리하고 안전한 숙박·교통 등 차질 없는 행사 준비에도 만전을 다할 계획이다.

김영록 전남지사는 “이번 유치는 남해안·남중권 COP33 유치를 위해 쏟아온 전남의 열망과 역량을 전 세계에 보여줄 기회가 될 것”이라고 강조했다.

유엔기후변화협약(UNFCCC) 주관으로 2021년부터 시작된 기후주간은 전 세계 198개국 협약 당사국과 국제기구, NGO 등 수천 명이 참여하는 국제 환경 행사다.

당사국총회(COP) 공식의제 설정을 위한 세계 각국 고위급 회의 등 사전 논의의 장으로 중요한 역할을 하고 있다.

오는 2028년 개최되는 COP33(제33차 유엔기후변화협약 당사국총회) 대륙별 개최국가 결정은 내년에 확정될 예정이다.