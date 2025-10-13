142개 계열사 2년만에 30%↓ 정신아 대표 “핵심사업 집중” AI·카톡 결합…성장모멘텀 확보

카카오가 2년여 만에 그룹 계열사 수를 세 자릿수에서 두 자릿수로 대폭 줄였다. 여기에서 그치지 않고 연말까지 10여 개의 계열사를 더 줄인다는 방침이다. 카카오가 인공지능(AI) 시대에 핵심 사업에 집중하기 위한 체질 개선에 속도를 내는 모양새다.

정신아 카카오 대표는 13일 주주서한을 통해 현재 카카오 그룹의 계열사가 99개이며 연말까지 80여 개 수준으로 축소할 계획이라고 밝혔다.

‘거버넌스 효율화’는 정 대표가 2023년 9월 CA협의체 사업총괄을 맡은 이후 지속적으로 추진해 온 핵심 과제다. 정 대표는 사업총괄로 취임했을 당시 142개에 달했던 카카오 계열사를 대표이사 선임 이후 99개까지 줄였다. 2년 만에 계열사의 30%가량을 감축한 셈이다. 선임 시점인 지난해 3월(132개)과 비교해도 25% 줄였다.

정 대표의 이러한 행보는 ‘사용자를 위한 AI’라는 새로운 성장 모멘텀에 집중하고, 핵심 사업 재정비를 통해 사회적 신뢰를 회복하려는 전략적 노력의 일환이다.

정 대표는 핵심 사업에 집중하기 위한 재무 체질 개선에도 공력을 쏟고 있다. 그 결과 카카오의 올해 2분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 39% 증가한 1859억원으로, 분기 기준 역대 최대치를 달성했다.

카카오는 “경기 둔화에도 톡비즈니스의 견고한 성장과 계열사의 이익 개선 등으로 재무적 기반을 탄탄히 다졌다”며 “일회성이 아닌 지속 가능하면서도 안정적인 구조로 재무 체질 개선을 이뤄낸 결과”라고 자평했다.

카카오는 주주서한을 통해 주주가치 제고, 대한민국 AI 인재 육성, 소상공인 지원을 핵심 축으로 하는 책임 경영 강화 방향성도 공개했다. 주주가치 제고를 위해 주요 경영진 대상이었던 총주주수익률(TSR) 연계 보수체계를 올해부터는 전 임원으로 확대 적용했다.

또 청소년 대상 AI교육 프로그램을 신설하고, 국내 4대 과학기술원과 협력해 향후 5년간 500억원을 투자해 AI 인재 육성와 연구・창업 지원에도 적극 나설 예정이다. 더불어 소상공인이 사업의 본질에 집중할 수 있도록 ‘소상공인 통합지원 TF’를 신설해 단계별 맞춤 지원을 제공하는 등 파트너와 상생을 강화한다는 방침이다.

정 대표는 “카카오는 지난 1년 반 동안 그룹 지배구조를 속도감 있게 개편하고 전사적인 비용 효율화를 동시에 진행해 미래 성장에 집중할 수 있는 재무 구조를 마련했다”며 “이를 기반으로 올 하반기부터는 AI와 카카오톡의 결합을 통한 또 한번의 일상 혁신을 본격적으로 선 보일 것”이라고 말했다.

카카오는 AI와 카카오톡의 결합을 통한 신성장 동력 확보에 집중하고 있다. 5000만 사용자 모두가 카카오톡을 통해 AI를 쉽고 편하게 사용할 수 있도록, 개개인의 필요와 취향에 맞춰진 AI 서비스를 선보인다는 방침이다.

이달 말 출시되는 오픈AI와 공동 프로덕트인 ‘챗GPT 포 카카오(ChatGPT for Kakao)’는 별도의 애플리케이션 설치 없이 카카오톡 채팅탭에서 바로 챗GPT를 사용할 수 있어, 다양한 연령대의 이용자가 대화 속에서 자연스럽게 AI를 활용할 수 있게 될 것으로 기대된다.

카카오는 또 온디바이스 AI ‘카나나 인 카카오톡(kanana in KakaoTalk)’도 출시를 앞두고 있다. 자체 경량 모델 ‘카나나 나노(Kanana Nano)’를 활용해 스마트폰 안에서만 작동하며, 사용자 프라이버시를 최우선으로 고려해 안전하게 서비스를 이용할 수 있는 것이 특징이다.

이와 함께 지난 8월 공개한 MCP와 에이전틱 AI 플랫폼을 통해 외부 서비스를 에이전트로 연결하는 AI 생태계 확장에도 속도를 내고 있다.

박혜림 기자