[헤럴드경제=임세준 기자] 11일 오전 서울 여의도공원에서 열린 ‘디즈니런 서울 2025’에서 참가자들이 코스를 힘차게 달리고 있다.
이번 행사는 스포츠 이벤트를 넘어, 남녀노소 누구나 디즈니의 브랜드와 스토리를 체험할 수 있는 도심 속 축제로 기획됐으며, 3km, 10km 두 가지 코스를 약 1만 5000명의 참가자들이 달렸다.
jun@heraldcorp.com
[헤럴드경제=임세준 기자] 11일 오전 서울 여의도공원에서 열린 ‘디즈니런 서울 2025’에서 참가자들이 코스를 힘차게 달리고 있다.
이번 행사는 스포츠 이벤트를 넘어, 남녀노소 누구나 디즈니의 브랜드와 스토리를 체험할 수 있는 도심 속 축제로 기획됐으며, 3km, 10km 두 가지 코스를 약 1만 5000명의 참가자들이 달렸다.
“제가 바로 4년 9개월 만 탈출 성공 ‘9.2만전자’ 주주, 이건 기적입니다”…삼전개미 ‘기쁨의 눈물’ 이어질까 [종목Pick]
국내 시가총액 1위 삼성전자 주가가 ‘9만전자’ 벽을 뛰어 넘은 데 이어 ‘9.4만전자’ 선까지 터치하면서 역대 최고가 기록 경신 가능성에 대한 증권가의 기대감이 커지는 가운데 증권가에선 ‘10만전자’를 넘어 목표주가로 ‘12만전자’를 제시한 곳도 등장한 상황이다.
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1
‘건설 일용직’ 김동성 “올림픽 금메달 연금 박탈”…이유 들어보니
[헤럴드경제=최원혁 기자] 전 쇼트트랙 국가대표 선수 김동성이 올림픽 금메달을 따고도 연금 혜택을 받지 못하는 이유를 밝혔다. 연금 혜택이 박탈된 김동성은 2년 전부터 건설 현장에서 일해온 것으로 알려졌다. 김동성은 최근 유튜브 채널 ‘원마이크’에 ‘생활고, 차압 딱지…모든 걸 잃고 일용직 노동자가 된 김동성 부부’라는 제목의 영상을 통해 근황을 공개했다. 2년 전부터 일용직 일을 해왔다는 그는 “한때 많이 벌었던 건 사실이다. 한번 아픔을 겪고 모든 것을 다 주고 나왔다. 아무런 일을 할 수 없는 상황이 됐다”고 털어놨다. 김동성은 전처에게 지급해야 할 양육비가 밀린 탓에 일용직을 시작했다고 설명하며 “두 아이 아빠로서 끝까지 짊어지고 가야 할 책임”이라고 밝혔다. 김동성은 지난 1998년 나가노 올림픽에서 남자 1000m 금메달을 따며 얻은 연금 혜택은 이미 박탈당한 지 오래라고 했다. 올림픽 금메달리스트는 평생 월 100만원씩 연금을 받을 수 있다. 김동성은 첫 번째 결혼 후
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10