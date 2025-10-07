화폐박물관 상설전 ‘사유와 산책’ 김인승·심형구 등 친일반민족행위자 명단 포함 소장 친일 작가 작품 10점 달해 차규근 의원 “중앙은행, 역사·국민 정서 고려해야”

[헤럴드경제=정호원 기자] 한국은행이 친일 논란이 제기된 미술가들의 작품을 대표작으로 내세운 전시회를 1년째 이어오고 있는 것으로 드러났다. 이들 작가의 작품 상당수를 소장하고 있는 사실도 확인돼 논란이 예상된다.

7일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 공개한 자료에 따르면 한은은 지난해 10월부터 화폐박물관에서 ‘사유와 산책-이어진 길’이라는 전시회를 열고 있다. 현재 전시장에는 김인승, 심형구, 박영선 등 민족문제연구소의 친일인명사전에 수록된 친일 미술인 3인의 작품이 전시 중이다.

이 중 김인승과 심형구는 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위자 명단에도 포함된 인물이다. 세 작가 모두 일제강점기 한일 합작 친일 미술 단체인 단광회(丹光會)에서 활동하며, 태평양전쟁 시기 ‘조선 징병제 실시 기념화’ 등 노골적인 친일 작품을 다수 남겼다. 한국민족문화대백과사전은 단광회를 “일본 제국의 전쟁 수행에 적극적으로 협력한 미술 단체”라고 설명했다.

현재 한국은행에서 전시 중인 작품은 김인승의 ‘봄의 가락’, 심형구의 ‘수변’, 박영선의 ‘향토’ 등으로, 전체 전시품 10여점 중 3점이 친일 논란 작가의 작품이다. 한은은 홈페이지에서 “근현대미술사 명작을 엄선한 상설 전시”라고 소개하며 내년 10월까지 전시를 이어갈 계획이다.

이와 별도로 한은이 친일 논란 작가들의 작품을 다수 보유한 사실도 드러났다. 차 의원이 한은 소장 미술품 1059점을 전수 조사한 결과, 한은은 김인승의 ‘강변 풍경’과 ‘독서하는 여인’, 김인승 친동생 김경승의 ‘가족’, 박영선의 ‘세느강과 노트르담성당’, ‘파리 세느강’, 노수현의 ‘추강어옹’, ‘춘경’ 등 친일 논란 작가들의 작품 10점을 보유 중인 것으로 나타났다. 김기창, 김은호 등 친일 논란 여지가 있는 경우를 포함하면 범위가 더 확대될 수도 있다.

한은은 1950년대부터 국내 작가들을 지원하기 위해 작품을 수집해온 것으로 알려졌다. 미술 작품 구매는 지난해까지 계속됐다

차 의원은 “우리나라 중앙은행인 한은이 미술 작품을 구매할 때는 역사와 국민 감정을 고려해야 한다”며 “국정감사에서 친일 논란 작가 미술 작품 처분에 대한 입장을 물을 것”이라고 말했다.