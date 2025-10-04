올해 명절도 서울-부산 5시간 이상 정체 곳곳 꽉 막혀 지난해 자동차업계 친환경차 버스전용차로 진입 요청 전기차 보조금 지급 이어 버스전용차로 허용 형평 논란

전기차 대중화를 위해 범정부 차원의 획기적이고 과감한 정책 지원이 필요

[헤럴드경제=정태일 기자] 추석 연휴 둘째 날 4일 오전 귀성행렬이 이어지며 고속도로가 정체를 빚고 있다. 한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 승용차로 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 5시간 10분, 울산 4시간 37분, 목포 4시간 31분, 광주 4시간 10분, 대구 3시간 53분, 강릉 3시간 20분, 대전 2시간 10분이다.

매번 명절은 물론 연휴와 주말 동안 도로 곳곳이 꽉 막혀 장시간 정체가 이어지고 있다. 특히 주요 고속도로에는 버스전용차로를 제외한 구간에서는 수많은 자동차가 가다 서기를 반복한다. 그렇다면 현재 제한적으로 허용되는 버스전용차로 진입 차종을 늘리면 정체가 일부 해소될 수 있을까.

실제 지난해 자동차업계는 고속도로 버스전용차로에 친환경차 진입을 허용해 달라는 의견을 경찰청에 건의한 바 있다.

당시 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 영동고속도로, 경부고속도로 일부 구간의 버스전용차로에 전기차와 수소전기차의 진입을 허용해 달라는 의견을 전달했다.

KAMA는 경찰청에 현재 전기차 시장이 얼리어답터 중심의 초기 시장에서 일반 소비자 중심의 주류 시장으로 전환되는 과도기에 있다고 강조한 것으로 전해졌다.

그러면서 “향후 전기차 대중화 속도를 결정짓는 중대한 갈림길에 서 있다”며 “전기차 판매 부진을 극복하고 2030년 전기차 보급 목표 달성하기 위해 범정부 차원의 획기적이고 과감한 정책 지원이 필요하다”고 주장했다.

실제 KAMA에 따르면 2023년 국내 전기차 판매량(수입차 포함)은 15만7823대를 기록, 2022년 15만7906대보다 83대(0.1%) 감소했다. 전기차 도입이 본격화한 이후 연간 판매량이 전년보다 줄어든 최초 사례다.

하지만 전기차 구매 보조금 지급에 더해 버스전용차로 진입까지 허용하면 형평성에 맞지 않다는 여론도 적지 않을 것으로 전망된다. 고속버스 등을 운행하는 버스연합회의 반발도 예상된다.

전기차 판매량도 다시 증가 추세여서 판매 부진이 버스전용차로 허용의 명분이 되기에는 적절치 않다는 평가도 따른다. 실제 올해 1∼8월 국내 전기차 누적 판매는 14만2456대로 작년 동기(9만5998대) 대비 48.4% 증가했다. 전체 신규 등록 차량에서 전기차가 차지하는 비중은 지난해 8.9%에서 12.7%로 3.8%포인트 증가했다.

반면 일부 국가는 전기차의 버스전용차로 진입을 허용하고 있다. 노르웨이는 전기차에 보조금, 세금 면제, 버스전용차로 진입 허용, 공영주차장 무료, 여객선 이용 시 자동차 운송비 면제 등 다양한 혜택을 제공한다. 지난해 노르웨이 신차 판매량의 약 82%가 전기차였다.

한편 정부가 ‘온실가스 감축목표(NDC)’를 맞추기 위해 2035년 내연기관 차 판매를 제한하는 방안을 검토한다고 밝혀 전기차 보급 확대 시 교통 정책에도 대대적인 변화가 예상된다.