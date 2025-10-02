필수 인력 중심, 단계적 출장 재개 계획 B-1 비자 중심 출장자 구성 현지 법률 서비스 등 입국 지원 절차 강화 법인별 현장 대응 책임자 지정도

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션이 지난달 4일 미국 조지아주에서 발생한 배터리셀 공장 한국 근로자 대규모 구금 사태가 발생한 지 한 달여 만에 미국 출장을 재개한다.

LG에너지솔루션은 추석 연휴 이후부터 필수 인력 중심의 미국 출장을 단계적으로 재개할 계획이라고 밝혔다.

LG에너지솔루션 측은 “한미 워킹그룹 회의에서 단기 상용(B-1) 비자, 전자여행허가(ESTA) 소지자가 미국 공장에서 장비의 설치·점검·보수 활동이 가능하다는 것을 확인함에 단계적 출장 재개 결정을 내렸다”고 설명했다.

그러면서 “당사 및 협력사 구성원의 안전을 최우선으로 삼고, 체계적인 관리 및 지원을 통해 모든 출장자들이 안심하고 업무에 집중할 수 있도록 조치할 계획”이라고 덧붙였다.

LG에너지솔루션은 앞서 지난달 4일 미국 조지아주에서 건설 중인 현대차그룹과의 배터리 합작 공장에서 자사 47명과 협력사 인원 250여 명이 이민 당국에 의해 구금된 이후 미국 출장을 전면 중단했다.

LG에너지솔루션은 미국 현지에서 안전한 근무 환경을 조성하기 위해 ▷B-1 비자 중심 출장자 구성 ▷현지 법률 서비스 등 입국 지원 절차 강화 ▷출장자 업무 정당성 관련 증빙자료 구비 및 상시 패용 ▷법인별 현장 대응 책임자 지정, 외부 변호사 지원 등 전문 대응 체계 구축 등의 조치를 시행할 계획입니다.

미국 측이 ESTA 역시 B-1과 동일하게 활용할 수 있다고 밝혔음에도 ESTA는 단순 미팅이나 행사 참석에 한해서만 활용하기로 방침을 정한 것으로 알려졌다. 이는 직원들의 안전을 위해 혹시 모를 리스크를 사전에 방지하기 위한 조치로 풀이된다.

LG에너지솔루션 관계자는 “안전한 출장 환경을 구축하고, 고객과의 신뢰를 지키기 위해 미국 내 공장 건설 및 운영 정상화에 최선을 다할 것”이라고 말했다.