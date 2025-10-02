두 달 새 연이은 사망사고에 현장 점검 “공공기관 책임 방기…법과 원칙 따라 엄중 조치”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 사고가 반복된 인천환경공단을 찾아 안전보건관리체계 전면 재설계를 강력히 주문했다.

불과 두 달 전 발생한 사망사고의 원인이 제대로 개선되지 않은 채 또다시 인명피해가 이어진 만큼, 근본적 대책 마련 없이는 공공기관의 안전책임을 다했다고 보기 어렵다는 지적이다.

김 장관은 2일 오전 인천환경공단 하수처리장 현장을 직접 점검하며 “안전을 책임지는 공공기관에서 유사한 사고가 반복적으로 발생하는 것은 결코 용납할 수 없는 일”이라며 “법과 원칙에 따라 엄중히 조치할 것”이라고 밝혔다.

앞서 지난 9월 30일 인천환경공단에서는 하청업체 소속 재해자가 맨홀 작업 도중 추락해 사망하는 사고가 발생했다. 지난 7월에도 같은 공단에서 맨홀 측량 작업 중 하청업체 근로자 2명이 사망한 사고가 있었던 터라, 불과 두 달 만에 또다시 사망사고가 반복된 것이다.

김 장관은 이날 현장에서 중부고용노동청장에게 재발방지 방안과 조치사항을 철저히 점검하도록 지시했다. 그는 “인천시와 인천환경공단은 다시는 이러한 안타까운 사고가 재발하지 않도록 안전보건관리체계를 근본적으로 재설계해 현장에 뿌리내리길 바란다”고 강조했다.

이번 점검에는 대통령실 김정우 국정상황실장도 동행했다. 김 실장은 “국민주권정부의 가장 중요한 목표 중 하나는 산재 사망사고를 획기적으로 줄이는 것”이라며 “공공기관에서 반복되는 사고에 정부는 큰 책임을 엄중히 통감한다”고 말했다.

정부는 이번 사고 원인을 철저히 규명하고, 공단 차원의 재발 방지 시스템이 현장에서 실효성 있게 작동하는지 지속적으로 확인할 방침이다.