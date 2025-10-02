서울시 이용자 800명 대상, 현장면접 조사 남성 84.4%, 여성 88% ‘만족’ 20대 91.7%, 30대 88.4%…60대는 79.4%

[헤럴드경제=박병국 기자] 한강버스 이용자의 86.3%가 새로운 교통수단에 ‘만족한다’고 답했다는 조사결과가 나왔다.

서울시는 한강버스 이용자 800명(만 18세이상)을 대상으로 현장면접 조사 방식으로 전반적인 만족도를 조사한 결과, ‘만족한다’ 응답이 86.3%(690명), ‘불만족한다’ 응답이 13.7%(110명)로 나타났다고 밝혔다. ‘만족한다’ 응답은 남성(84.4%), 여성(88.0%) 였다. 연령대별로는 20대(91.7%), 30대(88.4%), 50대(87.8%), 40대(86.3%), 70대 이상(80.8%), 60대(79.4%) 순이다.

만족 이유(복수선택 )로는 이용 요금 합리성(53.2%)이 가장 많았다. 다음이 실내 공간의 쾌적성(39.6%), 선착장까지 접근성(22.3%), 선박 승하차 과정 편리성(18.3%) 순이었다.

불만족 이유(복수선택 %)는 선착장까지 접근성(44.5%), 선박 승하차 과정 편리성(27.3%), 선착장 내부 대기시설(21.8%), 운항 안정성(진동, 소음, 흔들림, 19.1%) 순으로 많았다.

가족이나 지인에게 한강버스 탑승을 추천한다는 답변도 88.8%에 달했다. 선착장 시설은 ‘만족한다’ 응답은 90.3%, ‘불만족한다’ 응답은 ‘9.7%’였는다. 특히 30대와 40대가 각각 92.8%로 만족도가 가장 높았다. 요금 체계 만족도도 94.5%로 높은 편이었다.

한강버스 이용 목적(복수선택 )은 ‘한강 위에서 이동하는 특별한 경험을 해보기 위해(74.0%)’ ‘한강 경치를 감상하거나 여가시간을 보내기 위해(53.0%)’ ‘이용 요금이 합리적이어서(14.9%)’ ‘교통정체 없이 목적지까지 편리한 이동을 위해’(8.5%) 순으로 높게 나타났다.

한강버스 개선사항도 질문했다. 1순위로 선택한 것은 접근성 개선(안내표지, 보행로 정비 등) 답변이 35.6%로 가장 많았다. 버스·지하철 등 대중교통 연계 강화(26.5%) , 운항 정보 안내 시스템 고도화(15.6%), 진동·소음 저 등 운항 안정성 개선(7.9%) 이 뒤를 이었다.

본 조사는 서울시 홍보담당관이 여론조사 전문기관인 ㈜엠브레인퍼블릭에 의뢰해, 지난달 24일부터 26일, 28일 총 4일간 수행됐다. 본 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.45% 수준이다.