최근 5년간 명절 고속도로 정체 구간 보니… 민홍철 의원 “물류와 에너지 낭비, 심각”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 지난해 추석 연휴 최악의 고속도로 정체 구간은 서해안선 일직분기점(JCT)부터 금천나들목(IC)으로, 무려 50시간이 걸린 것으로 나타났다.

2일 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 ‘최근 5년간 명절 고속도로 정체 구간 현황’ 자료를 보면 매년 서해안선과 경부선 일부 구간이 매해 상습적으로 정체를 보인 것으로 확인된다.

통상 정체는 차량이 시속 40㎞ 이하로 달릴 때를 의미한다.

지난해 추석에는 서해안선 일직JCT~금천IC 구간에서 무려 50시간의 정체가 발생했다. 이는 최근 5년 내 최장 시간 정체 구간으로 기록됐다. 해당 구간은 올해 설 연휴에도 43시간의 정체가 발생했다.

서해안선 당진IC~송악IC 구간도 상습 정체 구간으로 평균 정체시간이 31시간에 달해 전국 상위권에 올랐다.

경부선 역시 명절 때마다 정체를 빚었다. 오산IC~남사진위IC 구간은 2022년 추석 24시간, 2023년 추석 46시간, 지난해 설 28시간의 정체가 발생, 최근 3년 연속 상위 성체 구간으로 분류됐다.

충청권 주요 이동 경로인 천안JCT~목천IC 구간도 지난해 설 20시간, 추석 19시간, 올해 설 18시간 정체가 이어지며 교통 흐름을 막았다.

민홍 의원은 “명절마다 반복되는 고속도로 정체는 단순한 불편을 넘어 물류와 에너지 낭비로 이어지는 심각한 문제”라며 “국민 불편을 줄이기 위해 스마트 교통 시스템을 통한 실시간 정보 제공, 차량 분산 유도 정책 도입, 도로 인프라 확충 등 종합적 대책을 마련해야 한다”고 말했다.

한편 한국교통연구원이 지난달 29일 발표한 추석 연휴 통행실태조사 결과에 따르면 올해 추석 연휴 기간 전국을 오가는 인원은 총 3218만명에 달할 것으로 예상된다. 이는 지난해보다 증가한 수치지만 연휴가 길어지면서 일 평균 이동 인원은 775만명으로 지난해 보다 2.1% 감소할 것으로 전망됐다.

연휴 중 가장 많은 이동이 예상되는 날은 추석 당일인 6일로, 예상 이동 인원은 993만명으로 집계됐다. 이날 고속도로 통행량은 667만대에 이를 것으로 전망되는데, 이는 지난해 보다 2.3% 증가한 수치다.

5일 서울에서 부산까지 귀성길은 최대 8시간 10분, 6일 부산에서 서울까지 귀경길은 9시간 50분이 소요될 것으로 예상된다. 이 외에 서울~대전 4시간 30분, 서울~광주 6시간 30분, 서울~목포 6시간 50분, 서울~강릉 4시간 50분이 걸릴 것으로 예상된다.