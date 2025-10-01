[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]동인천민자역사 복합개발사업이 정부의 철도지하화 사업과 별개로 단독 추진될 예정이다.

1일 배준영 의원(국민의힘, 인천 중구·강화군·옹진군)에 따르면 동인천민자역사 복합개발사업을 위해 정부와 인천시, 국가철도공단이 합의했다.

동인천민자역사 복합개발사업은 지난 3월 국가철도공단 측이 퇴거 소송 3심 판결에서 최종 승소하며 사업 추진만 남아 있었다.

그러나 인천시와 국토교통부에서 오는 12월 고시 예정인 철도지하화통합개발 종합계획에 포함하는 방안을 제시해 진행이 멈췄던 상황이었다.

철도지하화 사업과 함께 추진할 경우 2037년 이후 상부개발이 이뤄져 착공까지 최소 10년 이상 시간이 소요되는 우려를 낳았다.

이에 국가철도공단, 국토교통부, 인천시와의 합의를 통해 국가철도공단은 구간을 분리해 개발하는 대안을 제시했다.

따라서 동인천역민자역사 복합개발사업은 철도지하화 사업과 별개로 단독 추진되고 2037년까지 예상됐던 착공일을 2028년까지 10년 가까이 단축하게 됐다.

현재 동인천민자역사 복합개발사업은 민간제안 공모까지 완료된 상태로, 올해 말 사업주관자 공모 및 선정과 인허가 등 제반 작업을 마치면 2028년 6월 철거와 복합개발이 시행될 것으로 전망된다.

배준영 의원은 “동인천 민자역사는 원도심 흉물로 오랜 기간 방치되면서 내부 시설물 안전과 노후화 문제가 심각한 수준”이라며 “원도심 개발과 함께 주민 안전을 위해서라도 하루라도 빨리 철거 및 착공이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.