[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천도시철도 무임수송 손실이 500억원을 눈 앞에 두고 있다.

이에 따라 인천지하철 1·2호선을 운영하는 인천교통공사는 이에 대한 국비보전 필요성을 제기했다.

1일 인천교통공사에 따르면 2024년 기준 인천도시철도 무임승차 인원은 약 2937만 명에 달한다. 이로 인한 손실액은 470억 원에 이른다. 손실 규모는 매년 증가 추세에 있다.

현재 전국 6개 도시철도 운영기관은 공익비용에 대한 국비보전 법제화를 촉구하기 위해 공동협의회를 운영하고 있다.

이와 관련, 인천교통공사는 1일 인천터미널에서 ‘전국 도시철도 6개 운영기관 공동 노사합동 캠페인’을 실시했다.

캠페인은 도시철도 운영기관의 재정 부담을 초래하는 무임수송 문제에 대해 전국 도시철도 6개 운영기관이 동시에 진행하고 있다.

인천교통공사 관계자는 “교통복지와 공사의 재정 건전성 확보라는 두 과제를 해결하기 위해서는 정부의 국비보전과 시민들의 관심이 절실하다”며 “전국 도시철도 운영기관들과 함께 무임수송 국비보전 법제화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.