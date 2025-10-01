aT 조사, 차례상 평균 비용 19만9693원…작년 대비 1.8% 하락 쌀·한우 등 15개 품목 전통시장이 더 싸…농식품부, 최대 50% 할인 행사

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 추석 차례상 차림 비용이 지난해보다 소폭 낮아진 것으로 나타났다. 특히 전통시장이 대형유통업체보다 평균 7% 저렴해 소비자들의 발길이 이어질 전망이다.

1일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 추석을 1주일 앞두고 조사한 올해 차례상 비용은 평균 19만9693원으로, 지난해 같은 기간 대비 1.8% 하락했다. 이번 조사는 지난 9월 30일 기준 전국 23개 지역 전통시장과 34개 대형유통업체에서 실시됐다. 4인 가족 기준으로 차례상에 필요한 8개 부류 24개 품목이 조사 대상이었다.

업태별로는 전통시장이 평균 19만2851원, 대형유통업체는 20만7238원으로 각각 지난해보다 0.6%, 0.3% 줄었다. 특히 전체 24개 품목 중 쌀·시금치·한우 양지 등 15개 품목은 전통시장이 더 저렴해, 총비용 기준으로도 전통시장이 대형유통업체보다 7% 낮았다.

품목별로는 공급량이 늘고 있는 채소류, 과일류 등 농산물과 대추·곶감 등 임산물이 전년 대비 각각 19.2%, 7.5% 하락해 안정세를 보였다. 강세를 보이던 한우 등 축산물도 추석이 가까워지며 가격이 꺾여 전체 비용을 끌어내렸다.

정부와 공사는 물가 부담 완화를 위해 할인 행사도 운영한다. 농식품부는 ‘농식품 할인지원’을 통해 오는 10월 12일까지 주요 농수산물을 최대 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있도록 지원한다. 전통시장에서도 5일까지 국산 농축수산물 구매액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급(1인당 2만 원 한도)하는 행사를 진행한다.

aT 문인철 수급이사는 “추석을 앞두고 성수품 공급량이 늘어나면서 장바구니 물가도 하락세를 보이고 있다”며 “소비자들이 할인 정보를 적극 활용하면 더욱 합리적인 소비가 가능할 것”이라고 말했다.