[헤럴드경제=구본혁 기자] 세계 최고 수준의 성과를 창출하기 위해 과학기술 정부출연연구기관과 산업체, 대학이 연구개발 역량을 모은다.

과학기술정보통신부와 국가과학기술연구회(NST)는 1일 ’2025년도 선정 글로벌 TOP 전략연구단의 착수를 기념하고 연구단별 임무·계획을 발표하기 위한 출범식을 개최했다.

글로벌 TOP 전략연구단 지원사업은 출연연이 산·학·연과 함께 개방형 협력체계를 구축, 대형 융합연구를 통해 국가적 임무를 수행하고 세계 최고 수준의 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 사업이다.

정부는 출연연이 국내 R&D 생태계의 허브이자 국가연구개발기관으로서 우수 인재들과 함께 대형 임무 중심의 연구를 수행할 수 있도록, PBS 제도 단계적 폐지, 국가특임연구원 제도 도입 등 제도적·재정적 지원 체계를 확대·개편 해나가고 있다. 이 중 글로벌 TOP 전략연구단은 국가 전략적 임무 달성이라는 출연연의 핵심 역할을 재정립하는 한편, 글로벌 기술패권 시대 속에서 국가·사회에 기여하고 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다.

출범식의 첫 순서로 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업의 추진 배경·목적과, 올해 선정된 10개 전략연구단의 임무·목표에 대한 설명이 이루어졌다. 10개 전략연구단 각각에 대해 연구개발 추진 배경, 연구개발 목표 소개가 진행됐다.

이후 슈퍼양자컴퓨팅, AI 휴머노이드 등 연구단에 대한 구체적인 연구개발 계획과 산·학·연 협력체계 구성방안에 대한 사례 발표가 진행되었으며, 이를 바탕으로 출연연이 산·학·연과 함께 나아가야 할 방향을 논의하기 위한 기조연설과 패널 토론이 이어졌다.

지난해 선정된 ‘차세대 이차전지 혁신 전략연구단’의 김명환 단장(前 LG엔솔 사장, 국가특임연구원)이 출연연의 임무 및 산·학·연 협력 방안과 관련된 내용으로 기조연설을 진행했다.

이은영 과기정통부 연구성과혁신관은 “정부도 전략연구단 연구진이 국가대표 연구단에서 활약한다는 자부심과 자긍심을 가지고 연구에 몰입할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김영식 NST 이사장은 “과학기술계 국가대표인 전략연구단과 출연연이 국민이 진정 필요로 하는 연구성과를 창출할 수 있도록 R&D 전반에 아낌없이 지원하고 연구 완결성을 만들어 갈 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.