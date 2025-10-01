셧다운 개시 직전 민주당 원내대표 조롱 영상 공개 멕시코 전통 모자, 콧수염 합성…AI 음성조작도 29일에도 민주 상·하원 원내대표 조롱 영상 올리기도 “풍자 넘은 인종차별…멕시코인 불법 이민자로 일반화” 비판 고조 백악관 “민주당, 밈영상에 분노할 시간에 셧다운 집중하길” 반격

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 여야 합의 불발로 임시예산안(CR) 처리가 실패로 돌아가면서 1일 오전 0시1분(현지 시각)부터 연방정부가 ‘셧다운(일시적 업무정지)’에 돌입했다. 이런 가운데 트럼프 대통령이 예산안을 두고 비판적인 의견을 내놓는 민주당 하원 원내대표를 조롱하는 내용의 딥페이크(가짜) 영상을 연일 공개해 논란이 일고 있다.

지난 30일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 하킴 제프리스 하원 원내대표가 미 MSNBC와 인터뷰 영상을 AI로 합성한 딥페이크 영상을 공개했다.

제프리스 대표는 인터뷰에서 트럼프 대통령이 전날 자신을 조롱하는 내용의 딥페이크 영상을 올린 것을 비판하고 있었다. 그는 “트럼프 대통령에게 필요한 것은 본연의 임무에 집중하는 것”이라며 “인종차별적, 편견적인 고정관념을 이용해 우리 민주당을 혼란스럽게 하려는 시도는 국민을 위한 일을 방해할 뿐”이라고 비판했다. 그러면서 그는 트럼프 대통령을 향해 “AI 영상 뒤에 숨지 말고 직접 맞서라”고 지적했다.

하지만 트럼프 대통령은 인터뷰 원본 영상 위에 제프리스 대표의 머리 위에 멕시코 전통 모자 ‘솜브레로’을 얹고 수염을 덧붙인 합성 이미지를 올렸다. 그의 뒤에는 트럼프 대통령이 멕시코 전통 음악인 마리아치(Mariachi)를 연주하는 모습으로 등장했다.

하루 전날에도 트럼프 대통령은 제프리스 대표를 비롯한 민주당원들을 비꼬는 내용의 딥페이크 영상을 올려 원성을 샀다.

해당 영상에서도 제프리스 대표는 솜브레소를 쓰고 수염을 기른 모습이 나타나 있다. 이에 더해 마리아치 음악이 배경으로 깔려 있었다.

특히 척 슈머 민주당 상원 원내대표의 경우 비속어를 섞어가며 민주당을 비판하는 모습을 AI 음성으로 조작해 논란이 됐다. 다음은 슈머 대표가 한 것처럼 조작된 내용.

“민주당을 좋아하는 사람은 아무도 없다. 우리는 ‘워크(Woke·인종·성 차별·과도한 정치적 올바름)’ 때문에 유권자를 잃었다”며 “흑인도 우리를 지지하지 않고, 라티노들도 우리를 싫어한다” “우리는 새로운 유권자가 필요하다. 불법 이민자에게 무상의료를 주면 그들을 우리 편으로 만들 수 있을지도 모른다. 그들은 영어도 못하니까 우리가 ‘워크(Woke) 쓰레기’라는 걸 모를 것이다”

하지만 미국 여론조사기관 퓨리서치센터에 따르면 미국 이민자의 절반 이상은 영어를 구사하고 있다. 불법 체류자는 투표권이 없으며, 메디케이드 같은 연방 의료보장 혜택도 받을 수 없다.

전문가들은 트럼프 대통령이 공개한 영상들이 인종차별적이라고 비판했다.

조지워싱턴대학 정치커뮤니케이션 윤리센터 소장 피터 로그는 “설령 풍자라 하더라도 여전히 인종차별”이라며 “멕시코인 전형을 차용해 불법 이민자로 일반화했고 흑인·라티노 유권자의 지능을 모욕했다”고 설명했다.

그는 “미국 대통령은 민주적 제도에 대한 신뢰를 높이고 국민을 단합시킬 책임이 있다”며 “그 어떤 누구도 그 영상을 공유해서는 안 되며, 특히 국민 전체를 대표해야 하는 대통령은 더더욱 안 된다”고 강조했다.

슈머 대표도 트럼프 대통령의 딥페이크 영상에 대해 “트럼프 대통령은 온라인상에서 10살 아이처럼 트롤링(조롱)하는 사람”이라고 비판했다.

이에 대해 백악관 부대변인 애비게일 잭슨은 USA투데이에 “완벽한 밈(meme)에 분노할 시간에, 민주당은 셧다운으로 고통받을 수많은 미국인에 집중해야 한다”고 반박했다.