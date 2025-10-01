“대중문화교류위는 ‘민관 원팀 플랫폼’” “현장서 자율성·창의성 발휘되게 할 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 1일 대중문화교류위원회 출범을 축하하며 “우리 정부는 대중문화가 한국 경제 미래를 책임질 핵심산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 이날 오후 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 개최된 대중문화교류위원회 출범식에서 “대중문화 세계적 도약, 국제교류 제대로 이끌어갈 위원회 출범을 국민과 함께 진심으로 축하한다”며 이같이 말했다.

이날 행사엔 대중문화교류위 공동 위원장인 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서와 최휘영 문화체육관광부 장관을 비롯해 대중음악, 게임, 웹툰, 영화 등 문화예술계 민간위원이 대거 참석했다.

이 대통령은 먼저 백범 김구 선생의 ‘오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘’ 발언을 인용하하며 “우리 드라마로부터 시작된 한류 1.0 시대 이후 한국 문화에 대한 관심이 다양한 산업과 결합되며 발전했고, 전세계에서 실시간 문화교류 이어지는 한류 4.0 시대를 맞이하고 있다”고 평가했다.

이어 이 대통령은 “마침내 우리 김구 선생 말씀처럼 음악, 영화, 영상, 게임, 웹툰 등의 우리 문화, 즉 K-컬처가 더 이상 우리들만의 것이 아니라 전세계인이 함께 소통하고 공감하는 유력한 매개체로 발전했다”고 했다.

이 대통령은 거듭 “가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것”이라며 “백범 선생의 꿈처럼 높은 문화의 힘으로 세계 평화를 선도하는 대한민국이 되었으면 참 좋겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 또한 “한류 4.0 시대를 맞이해 문화계 핵심리더와 지구촌 곳곳 누비며 세계인과 교류 협력하는 정말로 귀한 분들 이 자리에 함께 모시게 됐다”면서 고마움을 전했다.

이 대통령은 “오늘 출범하는 위원회는 여러 부처의 정책 역량을 결합하고 민간의 창의성과 전문성을 활용하는 ‘민관 원팀 플랫폼’”이라고 규정했다.

이어 이 대통령은 “대한민국과 세계를 잇는 가교로서 교류 협력 확대와 관련 산업 성장까지 함께 이룰 수 있도록 큰 역할 해주시길 부탁한다”고 당부했다.

계속해서 이 대통령은 “우리 정부는 여러분과 함께 우리 대중문화가 전세계인들에게 웃음과 감동, 그리고 공감을 주는 것을 넘어서 한국경제 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”며 “팔길이 원칙이라고, 지원하되간섭하지 않는다는 원칙을 철저히 지켜 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 그러면서 “여러분께서도 정부의 지원정책이 실질적이고 가시적인 성과를 거둘 수 있도록 든든하게 역할해주시길 부탁한다. 기대가 매우 크다”고 재차 당부의 말을 전했다.